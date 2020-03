Chmelár o prohlášení Stoltenberga: Je to šílené a nepříčetné

Chmelár charakterizoval tento prohlášení ve svém příspěvku na Facebooku jako „šílené a nepříčetné“.

„V situaci, kdy světová ekonomika a všechny složky společnosti od podnikatelů a zaměstnanců přes nemocnice a školy, až po divadla nebo sportovní kluby bojují o přežití, nějaký fanatik zvolal, že nejdůležitější je v tuto chvíli je vyzbrojování i za cenu lidských životů,“ píše analytik.

Podle něho tato situace odhalila pravou tvář Severoatlantické aliance jako nikdy v historii a jde také o Starý svět a jeho vůdce, který, čím více umírá, tím agresivnější je.

„Mentalita těchto lidí vůbec není schopna pochopit, že naopak budeme muset drasticky snížit vyzbrojování, abychom se mohli vyrovnat s důsledky pandemie (protože to nebyla poslední), klimatické krize, sociálních problémů. Potřebujeme kompetentní lidi, kteří se dokážou postavit šílencům, kteří vedou náš svět do propasti,” okomentoval Chmelár.

V souvislosti s tím má politik „velmi chmurné vyhlídky“, protože v čele ministerstva obrany je člověk, který chtěl v kampani ukotvit dvě procenta HDP v ústavě. Podle něho, Jaro Naď je osoba, kterou si vybralo americké velvyslanectví, které nepředstavuje zájmy Slovenské republiky, ale Spojených států.

„Mnozí se oprávněně obávají, že hlavním úkolem je dostat na naše vojenská letiště americké vojáky (jak se stalo po výměně levicové vlády v Řecku) a někteří z nich utěšují, že během kampaně popřel, že by americká základna měla být vytvořena na Slovensku,“ napsal.

Na závěr svého příspěvku uvádí, že historicky militarismus je poslední etapou zneškodněné civilizace. Pokud bude Evropa dodržovat pokyny Stoltenberga a Trumpa, vydá se na pochod do pekla a stane se geopoliticky irelevantní, to je to, co bylo již ve středověku.

Podle jeho slov je skutečně trapné, že oficiální evropská diplomacie shledala hlavní příčinu veřejné nespokojenosti s činností EU v době pandemie v „rozsáhlé dezinformační kampani ruského státu a proruských médiích“.

„Nepotřebujete mnoho intelektu, abyste dospěli k tomu, že tato chorobná konspirace, kterou Miroslav Beblavý probouzí, je kompletně vymyšlená. Opravdu chcete, aby někdo s plnou vážností argumentoval tím, že Putin tak může za neplodnost italské, španělské, francouzské a britské vlády v opatřeních na boj proti této nemoci?” píše publicista.

Podle něho, EU nyní je jako despotická hlava rodiny, která hystericky říká svým členům, co pro ně udělala. „Místo toho, aby hledala příčiny vlastního selhání, ukazuje prstem na vnější a vnitřní nepřátele, ale cesta k záchraně Evropy, kterou všichni potřebujeme, tak nevede,“ podotkl Chmelár.

„Obyčejní lidé nepotřebují války a výzbroj,“ uzavřel politik.