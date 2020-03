Čaputová jmenovala novou vládu Slovenska. Kdo a v jakém křesle teď bude?

Dnes v sobotu lídr hnutí OĽaNO Igor Matovič obsadil post premiéra Slovenské republiky. Své posty také převezmou další členové stran OĽaNO, Jsme rodina, SaS a Za lidi. Ty před polednem na Bratislavském hradě podepsali koaliční dohodu.

„Tak jako vaši předchůdci, i vy jste se stali členy vlády poté, co jste složili slib, že budete zachovávat věrnost Slovenské republice. Slíbili jste, že své povinnosti budete plnit v zájmu občanů, že budete zachovávat ústavu a zákony a pracovat tak, aby byly uváděny do života. Dnes neprobíráte pouze moc, dnes přebíráte zejména odpovědnost za republiku a její obyvatele,“ obrátila se na novou vládu Čaputová.

Remišová o koaliční dohodě: Nebýt koronaviru, mohli bychom jednat déle

Podle Veroniky Remišové, která bude v nově vládě zastupovat post místopředsedkyně vlády a ministryně pro investice a regionální rozvoj, neprobíhala jednání na koaliční dohodě nových vládních stran lehce. Nebýt hrozby nového koronaviru, mohlo to trvat déle, uvedla.

„Nebyla to snadná dohoda. Za jiných okolností, v čase bezpečí a klidu, by dosažení dohody trvalo možná déle. Kompromis by se hledal obtížněji. Ústupky by se dělaly méně a menší. Ale naléhavá hrozba onemocnění a ochromení fungování státu a ekonomiky nás semkla. Přestože jsme rozdílní, máme jiné pohledy na svět, na stát, na to, jak má fungovat společnost, chceme v těchto těžkých časech čelit ohrožení jednotně, s vírou, že lidská vytrvalost, sounáležitost a tvrdá práce dokáží překonat i ty největší hrozby, kterým čelí naše drahá vlast a lidé,“ sdělila na Facebooku.

Složení nové slovenské vlády

První místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr hospodářství - Richard Sulík (SaS)

Místopředseda vlády pro legislativu a strategické plánování - Štefan Holý (Jsme rodina)

Místopředsedkyně vlády a ministryně pro investice a regionální rozvoj - Veronika Remišová (Za lidi)

Ministr obrany - Jaroslav Naď (OĽaNO)

Ministr vnitra - Roman Mikulec (OĽaNO)

Ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí - Ivan Korčok (SaS)



Ministr financí - Eduard Heger (OĽaNO)

Ministryně kultury - Natália Milanová (OĽaNO)

Ministr životního prostředí - Ján Budaj (OĽaNO)

Ministr zemědělství - Ján Mičovský (OĽaNO)

Ministr školství - Branislav Gröhling (SaS)

Ministryně spravedlnosti - Mária Kolíková (Za lidi)

Ministr práce, sociálních věcí a rodiny - Milan Krajniak (Jsme rodina)

Ministr dopravy - Andrej Doležal (Jsme rodina)



Ministr zdravotnictví - Marek Krajčí (OĽaNO)

Během 30 dní se nová slovenská vláda má obrátit na parlament republiky s programovým prohlášením a požádat poslance o vyslovení důvěry.

Výsledky parlamentních voleb

Dne 29. února proběhly na Slovensku parlamentní volby. Ty vyhrálo s více než 25 % hnutí OĽaNO Igora Matoviče. Strana Směr-SD skončila na druhém místě s výsledkem 18 %. Do parlamentu se dále dostaly hnutí Jsme rodina (8,24 %), pravicově radikální ĽSNS Mariána Kotleby (7,97 %), SaS (6,21 %) a Za lidi (5,76 %). SNS získala 3,16 % platných hlasů.