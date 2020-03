Pellegrini k boji s koronavirem na Slovensku: Politika by měla jít stranou, ukažme soudružnost!

„Když tento týden přistane letadlo se zdravotnickým materiálem (z Turecka, pozn.), budu z toho mít radost, a nebudu z toho dělat politiku, že to ještě zařídila moje vláda. Pro občany Slovenské republiky je klíčové, že zde ty pomůcky budou, politikaření je v této chvíli nezajímá. Předvolební kampaň skončila, politika by měla jít stranou a měli bychom ukázat národu soudržnost a schopnost spolupracovat ve prospěch lidí,“ sdělil Pellegrini.

Ve čtvrtek 19. března na bratislavské letiště Milana Rastislava Štefánika dorazilo letadlo se zdravotnickým materiálem z Číny. Šlo o milión jednorázových ochranných roušek a více než 100 tisíc testů na rychlé detekování COVID-19. Materiál tehdy převzali dosluhující premiér Peter Pellegrini a ministryně vnitra Denisa Saková.

Dosluhující slovenská vláda také avizovala další letadlo s pomůckami z Turecka, to mělo přistát také v noci 19. března či v pátek 20. března. K tomu však nedošlo. Podle Pellegriniho bylo překážkou vyřízení potřebných dokumentů.

„Přál jsem si moc, aby to letadlo dorazilo do soboty. Ale vyřízení těch dokumentů je tak náročné, že to dokonce bylo v kanceláři prezidenta (Recepa) Erdogana. Pevně věřím, že to letadlo přiletí,“ uvedl Pellegrini.

Matovičova kritika

Současný slovenský premiér Igor Matovič ze své strany v neděli kritizoval vládu Petera Pellegriniho. Podle něj údajně tajila veřejnosti nedostatek testů, neměla plán reakce na zvyšování počtů nakažených a otálela se začátkem nákupů ochranných prostředků.

V reakci na kritiku Pellegrini uvedl, že jeho vláda schválila opatření již v lednu.

„Pokyn na nákup ochranného materiálu dostali nemocnice, policisté či hasiči už v lednu, až následně přišly úkoly pro Správu státních hmotných rezerv. Jsem připraven nadále využívat své bohaté kontakty mezi světovými státníky na to, aby na Slovensko dorazilo co nejvíce zdravotnického materiálu, protože lidé to budou nadále potřebovat,“ uvedl Pellegrini.

Pandemie COVID-19

Čínské úřady 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej. Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení Covid -19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie Covid -19.

Nyní je Covid-19 postiženo 160 zemí, celosvětově je nakaženo více než 339 tisíc lidí, přes 14 tisíc zemřelo, kolem 99 tisíc pacientů bylo vyléčeno. První v počtu úmrtí je Itálie (5,4 tisíc obětí), následují Čína, Španělsko, Írán a Francie.

Podle aktuálních informací současný počet nakažených novým koronavirem na Slovensku je 185 osob. Nikdo nezemřel.