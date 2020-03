V Bratislavě hlásí první nákazu koronavirem u odsouzeného. Jeho stav je stabilizovaný

Uvádí se, že 20. března se u odsouzeného začaly projevovat příznaky onemocnění – zvýšena teplota. Po vyšetření ústavní lékař nařídil provedení testu na nakažení Covid -19, izolaci pacienta a zajistil protiepidemické opatření.

„Po pozitivním potvrzení výsledku u odsouzeného byla okamžitě přijata další zvláštní opatření, která souvisí s výskytem onemocnění,“ sdělili v ZVJS.

Nakažený byl poté za doprovodu převezen do nemocnice pro odsouzené v Trenčíně, o čemž byl také informován bratislavský úřad veřejného zdravotnictví a regionální úřad veřejného zdravotnictví v Trenčíně.

„Jeho stav je stabilizovaný s mírným průběhem onemocnění. Původ možné nákazy není jednoznačně určen,“ uvádí se.

Dodává se, že další odsouzení a vězeňský personál, kteří se mohli s nakažením kontaktovat, jsou umístěni do karantény.

Pandemie COVID-19

Čínské úřady 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej. Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení Covid -19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie Covid -19.

Nyní je Covid-19 postiženo 160 zemí, celosvětově je nakaženo více než 339 tisíc lidí, přes 14 tisíc zemřelo, kolem 99 tisíc pacientů bylo vyléčeno. První v počtu úmrtí je Itálie (5,4 tisíc obětí), následují Čína, Španělsko, Írán a Francie.