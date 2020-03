Na Slovensku přibylo nakažených: Země hlásí již 204 nemocných. Matovič zavádí nová opatření

Pokud jde o nakažené novým typem koronaviru, v pondělí 23. března bylo na Slovensku vyšetřeno 432 negativních vzorků. Celkem 19 však bylo pozitivních.

„Celkový počet vyšetřených vzorků je 3736 negativních a 204 pozitivních,“ upřesnil Mikas.

„Máme kapacitu do 1000 vzorků denně. Celkový počet vyšetřených závisí na tom, kolik vzorků do laboratoří přijde,“ podotkl Mikas.

Hygienik rovněž uvedl, že od úterý bude státsbírat vždy do půlnoci a následně bude o situaci informovat další den ráno. Vzorky začíná vyšetřovat i další laboratoř v Trenčíně a v budoucnu chce Úřad veřejného zdravotnictví SR spolupracovat i s komerčními laboratořemi.

Ministerstvo zdravotnictví SR dále na svém webu upřesnilo, že mezi 19 novými pozitivně testovanými případy jsou dvě ženy z okresu Topoľčany, žena z okresu Malacky, žena vyšetřena v bratislavských Kramároch a muž z okresu Nitra. Kromě toho je mezi těmito případy také žena z okresu Čadca, muž z okresu Dunajská Streda, žena z okresu Senec, muž z okresu Zvolen, tři muži z okresu Bratislava, muž z okresu Senec, žena z okresu Bratislava a žena z okresu Piešťany. Mezi nakaženými je i žena s trvalým bydlištěm ve Španělsku a přechodným pobytem v Bratislavě, žena z okresu Malacky, žena z okresu Čadca a žena z okresu Liptovský Mikuláš.

Nouzový stav pro zařízení sociálních služeb

Vláda SR vyhlásila nouzový stav v zařízeních sociálních služeb, jako jsou například domovy důchodců. V úterý o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽaNO). Matovič to vysvětlil tak, že stát chce tímto krokem chránit seniory, kteří jsou v případě pandemie nového koronaviru nejzranitelnější skupinou.

Úřad veřejného zdravotnictví SR zároveň uzavře činnost denních stacionářů a pro sociální zařízení vydá hygienické pokyny.

Potraviny vždy v neděli zavřou

„Tyto provozy Úřad veřejného zdravotnictví (ÚVZ) SR uzavře vždy v neděli, s tím, aby se vytvořil prostor pro hygienická opatření a zároveň prostor k odpočinku zaměstnanců zmíněných provozů, kteří jsou během krize v první linii, v plném nasazení,“ upřesnil.

Uvádí se také, že potraviny, drogerie, trafiky či obchody s prodejem krmiv budou vždy v neděli zavřené. Půjde o sanitární den a den, kdy si mají odpočinout zaměstnanci.

ÚVZ SR podle Matoviča zároveň vydá opatření, kterým určí speciální otevírací hodiny pro důchodce nad 65 let, a to ve všech otevřených provozech, vždy jen od 9.00 do 12.00 hod. „Toto budou speciálně hodiny pro nejvíce ohrožené osoby, aby jim bylo umožněno pohybovat se v otevřených provozech obchodů,“ vysvětlil.

Kromě toho by se u vstupu do obchodů měla podle předsedy vlády kontrolovat tělesná teplota vcházejících zákazníků. Lidé, kteří se dostanou do řady, budou muset dodržovat dvoumetrový rozestup.

„Pokud se však nebudou v obchodech dodržovat vyhlášená hygienická a organizační opatření, tak je možné, že provoz stát uzavře, a to až do konce karantény," dodal.

Teplota se bude od konce března měřit také lidem u vstupu do nemocnic či jiných míst, kde se hromadí lidé. Navíc bude povinností nosit ochranné roušky, které zakrývají nos a ústa, mimo svůj domov.

Další opatření: testy, vyhrazené nemocnice

Tamní vláda a ÚVZ SR vyzvali důchodce, aby vycházeli ze svých domovů pouze v nezbytných případech. Stát seniorům doporučuje, aby raději požádali o pomoc jiné a eliminovali sociální kontakt s druhými lidmi, a to i s rodinnými příslušníky.

Dále by na Slovensku měly být vyčleněny tři nemocnice k léčbě onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem. Ministerstvo zdravotnictví má připravit reprofilizaci nemocnic tak, aby byla jedna na západě, druhá na východě a třetí ve středu země. V ostatních nemocnicích mají být samostatné pavilony.

Kromě toho vláda nakoupí v nejbližších hodinách 200 000 testů na onemocnění COVID-19, nepůjde však o rychlotesty. Navíc budou policisté i vojáci přítomni v zdravotních zařízeních, v nichž vznikají problémy. Stát rovněž před každou nemocnicí, kde se realizují odběry, zřídí odběrná místa, kam může přijet pacient autem. Přímo odtud mu udělají zdravotníci stěry. Slovensko také zakázalo vývoz potřebných léků mimo území republiky.

Nově bude zrušeno bezplatné cestování vlaky pro studenty, a to po dobu uzavření škol. Studenti mají být doma a necestovat.

„Studenti mají být doma a nemají co cestovat bezplatně vlakem po Slovensku a ohrožovat zdraví druhých lidí. Musíme minimalizovat počet lidí i v prostředcích hromadné dopravy a jakoukoli nesmyslnou dopravu jen proto, že dotyční jedou na výlet, musíme vyloučit,“ vysvětlil Matovič.

Data z mobilů

V neposlední řadě zaznělo, že v době krize by mohly státní instituce v zájmu ochrany veřejného zdraví využívat lokalizační data uživatelů mobilních telekomunikačních služeb. Příslušná změna zákona bude předložena ve zkráceném legislativním řízení.

Matovič ujistil, že data mohou být využita pouze za účelem ochrany veřejného zdraví. Cennou informací je podle něj například to, kde se nakažený člověk pohyboval, a zároveň se dají identifikovat lidé, kteří měli velmi podobné zvyklosti.

„Ti lidé dostanou informaci: Pozor, tam, kde jste se často pohybovali vy, se plus mínus v téže době pohyboval člověk, který byl nakažen novým koronavirem. Doporučujeme vyšetření, například. Toto jsou ty příklady dobré praxe ze zahraničí, “ doplnil