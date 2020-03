„To je hanba, pane Matoviči!“ Bývalý ministr zdravotnictví Richard Raši byl zaskočen činy nového slovenského premiéra

Místopředseda politické strany Směr-SD Richard Raši, jenž v předchozí vládě zastával pozici místopředsedy vlády pro investice a informatizaci, se na svém profilu na Facebooku dnes ostře vyjádřil na adresu nového slovenského premiéra Igora Matoviče. Nelíbilo se mu totiž, že se nový slovenský premiér údajně chlubil úspěchem, na němž on ani jeho nová vláda neměli skoro žádný podíl.

„Igore Matoviči, styďte se! V politice jsem už zažil leccos, ale to, co předvedl Igor Matovič dnes, je hanba. Dodávku respirátorů FFP3 z Turecka jsme řešili s Petrem Pellegrinim, Denisou Sakovou a Miroslavem Lajčákem v posledních dnech Pellegriniho vlády. A když velmi potřebné respirátory na Slovensko přivezou, nový premiér není schopen ani upřímně poděkovat,“ napsal slovenský lékař, jenž v letech 2008 až 2010 zastával funkci ministra zdravotnictví.

Dále Raši vyzval Matoviče, aby se přestal chlubit cizími úspěchy a začal něco pro svůj stát dělat. Podle Rašiho je potřeba podniknout kroky, které zachrání občany a udrží ekonomiku ve funkčním stavu.

Reakce uživatelů

Na konci svého příspěvku se Richard Raši zmínil, že zatímco nový předseda Národní rady Slovenska Boris Kollár je schopen přiznat zásluhy svých oponentů a umí jim poděkovat, když si to opravdu zaslouží, Igor Matovič na to prostě nemá.

Slovenský premiér následně zveřejnil příspěvek, ve kterém informoval o tom, že se respirátory přivezené z Turecka již záhy dostanou ke zdravotníkům.

„FFP3 na cestě k zdravotníkům,“ uvedl Matovič.

Pod tímto příspěvkem se následně objevily komentáře, v nichž uživatelé zdůraznili skutečnost, že dodávka respirátorů byla dojednána předchozí vládou. Uživatel jménem Peter Dräxler v souvislosti s tím slovenského premiéra zkritizoval.

„To jsou respirátory, které zajistil Pellegrini. Já jsem volil nynější vládu. Nelíbí se mi, když uvádíte v omyl anebo se chlubíte cizím peřím. Nemyslím jen tento případ,“ sdělil dotyčný.

Další uživatel Matovičovi připomněl, že už není v opozici a pouhá kritika předchozí vlády nestačí k tomu, aby získal politické body. Musí totiž podnikat vlastní kroky.

„Pane premiére, začněte se už konečně chovat jako předseda vlády. Už nejste v opozici. Nepoukazujte stále na to, co neučinila předchozí vláda,“ napsala Martina Kuracinová Dragúňová. Dále uživatelka uvedla, že i když volila OĽANO, má teď smíšené pocity. Podotkla také, že by se Matovič neměl vymlouvat na to, že je u moci jen krátce.