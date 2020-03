Na Slovensku povolili sledování dodržování karantény pomocí mobilních sítí. „Přišli jsme o svobodu,“ reaguje Chmelár

Uvádí se, že pro přijetí dokumentu hlasovala většina ze 150 poslanců slovenského parlamentu.

Provozovatelé mobilních sítí budou podle zákona povinni na požádání poskytnout zdravotnickým zařízením informace o místě pobytu občanů, kterým je nařízena domácí karanténa.

Zpracovávat je bude v anonymizované podobě pro statistické účely k předcházení, prevenci a modelování vývoje ohrožení života a zdraví. A také za účelem identifikace příjemců zpráv, kterým je třeba oznámit zvláštní opatření ÚVZ, například v případě karantény. ÚVZ bude mít přístup k informacím o čase vzniku lokalizačního údaje jako skutečnosti, která nahradí potřebu získávání provozních dat.

Údaje budou moci operátoři či telekomunikační sítě poskytnout úřadu na základě písemné odůvodněné žádosti. Takové možnosti bude mít ÚVZ pouze v době mimořádné situace a nouzového stavu s tím, že sběr a uchovávání těchto dat může trvat maximálně do konce kalendářního roku.

Chmelár: O svobodu jsme v dějinách přicházeli vždy při „dočasných“ opatřeních

K věci se vyjádřil také politik Eduard Chmelár. Ten svůj příspěvek adresoval novému místopředsedovi Národní rady Slovenska za stranu Za lidi, Juraji Šeligovi.

„Na rozdíl od tohoto 29letého mladíka bez sebemenší pokory, mám jisté zkušenosti, historické znalosti a lidskou citlivost pro pokusy zneužívat tragédii k zásahům do lidských práv,“ uvedl.

Chmelár upozorňuje zejména na to, že při rázných opatřeních se stále zdůrazńuje jejich dočasnost. „To jsme opravdu ztratili historickou paměť, že o svobodu jsme vždy přišli při ‚dočasných‘ opatřeních? Co si to vůbec dovoluje tento podvodník, který zneužil občanské protesty na výtah k moci, aby brzy po jejím převzetí dával najevo tolik zpupnosti a arogance? Není žádný racionální důvod k celoplošnému špehování lidí, mnohem rozumnější by bylo zavést povinnost nakažených přihlásit se do systému pro monitorování,“ napsal.

Pokud vláda chce, abychom všichni táhli za jeden provaz, podle Chmelára je nejvyšší čas, aby Šeliga i premiér Matovič konečně uznali, že opatření Pellegriniho vlády Slovensko zachránilo před italskou cestou.

„To obyčejné poděkování, které vám tak nejde z úst, by nás mnohem více přiblížilo k celospolečenskému konsensu. Klidně při tom pozavírejte všechny darebáky, vyvoďte odpovědnost za chyby, vyčistěte ten chlév, k tomu vás lidé zvolili. Ale obyčejné DĚKUJEME je namístě. Neboť vy sami jste zatím nedokázali nic,“ vyzval Chmelár.

Koronavirus na Slovensku

Od 12. března platí na Slovensku kvůli koronaviru mimořádná situace. V tomto ohledu byla v zemi zavedena řada omezení, aby se zabránilo šíření choroby, včetně uzavření škol. Vláda SR také přistoupila k vyhlášení nouzového stavu pro celý sektor zdravotnictví a sociální zařízení, kde poskytují zdravotní péči. Zavřené jsou maloobchodní provozy a provozy se službami. Každou neděli budou zavřené i potraviny, drogerie, lékárny, prodejny tisku či krmiv. Důchodci budou mít na nákupy vyčleněn čas od 9.00 do 12.00 hod. Zavádí se také povinnost nosit roušku všude na veřejnosti. Aktuálně je na Slovensku potvrzeno celkem 216 případů nákazy koronavirem.