Slovenský Velký Bratříček tě sleduje. Hrnko rozluštil, na co Matovič potřebuje generální odposlech

Slovenský poslanec a člen strany SNS Anton Hrnko na Facebooku reagoval na informace, že by nová vláda Matoviče chtěla zavést generální odposlech a odchytávání SMS zpráv. Politik se zamyslel nad tím, kdo může být odposloucháváním v dnešní době ohrožen.

Politik Hrnko na začátku svého příspěvku uvádí, že vláda mezi prvními opatřeními údajně na boj s koronavirusem navrhla zavedení generálního odposlechu a odchytávání SMS zpráv. Podle něj to na první pohled vypadá, že jde o oficiální zavedení Velkého Bratra do slovenského právního systému. Upozornil však, že generálně je to nepoužitelné, protože Slovenská republika nedisponuje takovými kapacitami jako USA, Čína, resp. Rusko.

„Otázka tedy zní, kdo bude ta vybraná skupina, aby se slovenský Velký Bratříček (Bratrem ho nemůžu nazvat) mohl na základě toho realizovat. V prvním sledu vás určitě napadne opozice. Ale když se nad tím člověk zamyslí, na straně dnešní parlamentní opozice je už dost ostřílených lidí, aby si přes telefony vyměňovali věci, které by je mohly kompromitovat. S největší pravděpodobností může R. Fico spokojeně spát, protože to na něho nemůže mít účinek,“ přemýšlí Hrnko.

Ale kdo tedy může být zájmovou skupinou Velkého Bratříčka, ptá se politik. A pouští se do konspirací. „Budu trošku konspirovat a položím si otázku: Kdo je pro vládu trnavského artisty nejnebezpečnější? Odpověď je myslím úplně jednoduchá. Nejslabší Matovičovou stránkou je jeho vlastní poslanecký klub. Spousta lidí shrnutá bez jakékoliv ideové vazby, jediným cílem mnohých je moc a peníze (např. J. Naď) nebo klidný život ve stínu větších,“ píše člen SNS.

Kult osobnosti

Následně dodává, že „kouzlo“ osobnosti vůdců trvá jen do té doby, než ho obdivovatelé neprokouknou. A to se v případě Matoviče mělo stávat pravidelně od roku 2010, kdy se tento enfant terrible dostal na politickou scénu.

„Takže vážení oľanovci, vězte a věřte, že vy budete nejvíce zasaženi, jestli se uvedený záměr prosadí v jeho původní formě. Matovič přece bude potřebovat vědět, jaké pohyby vznikají v jeho klubu a jestli mu nehrozí útok z boku,“ uvádí na závěr Hrnko.

Na Slovensku povolili sledování dodržování karantény pomocí mobilních sítí

Národní rada SR včera schválila návrh zákona, podle kterého Úřad veřejného zdravotnictví SR získá v této mimořádné době přístup k údajům od mobilních operátorů, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství, s výjimkou obsahu zpráv.

Provozovatelé mobilních sítí budou podle zákona povinni na požádání poskytnout zdravotnickým zařízením informace o místě pobytu občanů, kterým je nařízena domácí karanténa.

Zpracovávat je bude v anonymizované podobě pro statistické účely k předcházení, prevenci a modelování vývoje ohrožení života a zdraví. A také za účelem identifikace příjemců zpráv, kterým je třeba oznámit zvláštní opatření ÚVZ, například v případě karantény. ÚVZ bude mít přístup k informacím o čase vzniku lokalizačního údaje jako skutečnosti, která nahradí potřebu získávání provozních dat.

Údaje budou moci operátoři či telekomunikační sítě poskytnout úřadu na základě písemné odůvodněné žádosti. Takové možnosti bude mít ÚVZ pouze v době mimořádné situace a nouzového stavu s tím, že sběr a uchovávání těchto dat může trvat maximálně do konce kalendářního roku.