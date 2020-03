„Začne se chovat svéprávně, bez pokynů od Sorose?“ Harabin porovnal chování Čaputové a Putina v době epidemie koronaviru

Slovenský politik a lídr strany Vlast Štefan Harabin se na svém účtu na Facebooku vyjádřil k chování slovenské prezidentky Zuzany Čaputové v těchto těžkých časech a srovnal jej s chováním ruského lídra Vladimira Putina. Co si o tom Harabin myslí?

Lídr strany Vlast se na sociální síti vyjádřil k jednání slovenské hlavy státu. Nelíbí se mu totiž její chování.

„Lze čekat od Čaputové, že se začne chovat jako svéprávný člověk, aniž by čekala na pokyny od Sorose?“ ptá se Harabin na sociální síti.

Ke svému postu pak připojil odkaz na článek, který pojednává o tom, že světová média obdivují Vladimira Putina za to, že navštívil nemocnici, v níž jsou pacienti infikovaní koronavirem. V textu se poukazuje především na to, že většina státních představitelů se nyní, v době koronavirové krize, snaží neopouštět své rezidence. Právě proto tento krok ruského prezidenta šokoval celý svět.

Putin v nemocnici

„Ještě jsme neslyšeli, aby vůdce jakékoli země navštívil v nemocnici své občany, kteří byli nakaženi koronavirem. Podle ruských médií byla tato Putinova návštěva nečekanou událostí nejen pro zaměstnance nemocnic a pacienty, ale i pro jeho podřízené,“ uvádí se v článku.

V textu, na která Harabin odkazoval, se píše, že i přesto, že Putin má dostatečné znalosti o tom, jak nebezpečné jsou viry, přesto toto riziko podstoupil a nemocnici navštívil

Vypadá to tedy, že vůdci, který je v dobrých i těžkých časech blízko svým lidem, se vždy dostane uznání. „I tentokrát se Putin rozhodl nemluvit o koronaviru, ale jednat. Navštívil nemocnici a prozkoumal situaci na místě,“ dodává se.

Konkrétně ruský prezident navštívil nemocnici pro pacienty s podezřením na koronavirus v Kommunarke. Lídr kontroloval tímto způsobem zabezpečení celé nemocnice. Dostal se také na staveniště připravované nové nemocnice.

Kritika Čaputové

Kromě Harabina se do slovenské hlavy státu pustil také politik za Směr-SD Ľuboš Blaha. Tomu se nelíbilo zejména to, že se dotyčná již od samotného začátku vtírá do přízně USA, když však přijde na věc, její spojenci jí nepomůžou.

„Ten pocit, když se od prvního dne ve funkci vtíráš do zadku Američanům, kteří tě stvořili, a když přijde pandemie, ti tví úžasní Američané sem nepošlou ani jednu děravou roušku a ještě i zavřou své hranice před „špatnou“ Evropou,“ napsal na sociální síti a prezidentce „pogratuloval“.

Vzhledem ke koronavirové krizi si slovenský politik neodpustil několik narážek na adresu slovenské hlavy státu.

V další části svého příspěvku se Blaha věnuje tomu, jak Zuzana Čaputová a nový premiér SR Igor Matovič svou hloupou zahraniční politikou ohrozili Slovensko. Poukazuje například na to, že jak bývalý prezident Andrej Kiska, tak i současná prezidentka, poslušně kopali do Číňanů kvůli lidským právům. „A dnes by chtěli, aby nám pomáhali,“ dodal.

Podle politika navíc pomoc přichází z Východu – ostatně jako vždy. Vyzývá také dotyčné, aby se konečně vzpamatovali.

„Poděkujte Číně, respektujte, že čínská komunistická strana krizi zvládla lépe než vy všichni dohromady a přestaňte už konečně znevažovat naše přátele na Východě. Jsou to oni, kdo dnes pomáhá Evropě – Čína a Rusko,“ zdůrazňuje.

Koronavirus na Slovensku

Na Slovensku je situace zatím pod kontrolou. Celkově je u našich sousedů zatím evidováno 269 případů onemocnění COVID-19.

Kromě toho na včerejší tiskové konferenci slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí oznámil, že se na Slovensku oficiálně vyléčili dva pacienti, kteří byli nakaženi novým typem koronaviru.

Bývalý premiér SR Peter Pellegrini konstatoval, že Slovenské republice se zatím daří koronavirovou krizi zvládat díky opatřením, která přijala bývalá vláda. Podle něj správnost a účinnost opatření potvrzuje i fakt, že ani jedno z nich zatím nová vláda nezrušila.