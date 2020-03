Slovensko spustilo masivní odběr vzorků na COVID-19, ale je v tom háček. Blaha usvědčuje novou vládu z korupce

„Společně jsme se dohodli, že před každou nemocnicí vybudujeme odběrné místo,“ řekl premiér po setkání s asociací.

Dosud se podle něj odebíraly vzorky pouze před třemi nebo čtyřmi nemocnicemi. Odběrová místa nemá zřizovat jen stát a soukromé laboratoře, ale i armáda.

Kolik to bude stát? Poukázal na to na své facebookové stránce politolog a poslanec Ľuboš Blaha. Za odběr a testování jednoho vzorku dostanou soukromé laboratoře od státu 48 eur. V ceně je zřejmě započítán i svoz vzorků do laboratoří, ačkoli Matovič ve čtvrtek tvrdil, že to soukromníci budou dělat bez nároku na odměnu.

Co ale tak Blahu pobouřilo? Poslanec připomněl, že minulý týden soukromá společnost Alpha Medical nabídla lidem, aby je testovali na koronavirus za 30 eur na osobu.

Testy byly určeny pro samoplátce, kteří mají zájem o preventivní testování. Znamená to, že pacienti, kteří mají některý ze symptomů onemocnění COVID-19 by tuto službu neměli využívat. Část kapacit přitom zůstávala rezervována pro zdravotní pracovníky, kteří měli dostat test zdarma.

Šlo o testování metodou drive-thru. Je to řešení, při kterém pacient nevystoupí z auta, pouze mu je odebrán stěr a ten je následně zasílán do laboratoří. Při takovém způsobu odběru vzniká nejmenší riziko kontaminace jiných pacientů.

Den po zahájení této akce však tehdejší premiér Peter Pellegrini testování zakázal. Prý zbytečně mrhají testy, které pak budou chybět v pozdějších měsících, kdy počet infikovaných začne růst.

„Žádám soukromé společnosti, aby neutrácely sety na detailní testy pro samoplátce, kteří si pro své pohodlí chtějí dát otestovat sebe nebo celou rodinu,“ prohlásil Pellegrini.

„Testy by měly být k dispozici státu na horší časy, a hlavně pro ty, kteří jsou reálně nemocní, a ne pro ty, co mají kopu prachů a ráno se jim objevil soplík. Tak je to spravedlivé. Podle potřeb, ne podle cashe,“ napsal.

A Blaha se svým kolegou ze Směru-SD souhlasí.

Na rozdíl od Pellegriniho Matovič nemá principiálně problém s tím, aby soukromé laboratoře po tom, jak splní „kvóty“ pro stát, testovaly i jiné zájemce. Prozatím to však považuje spíše za nereálné, protože lidí, kterým by se měly odebrat vzorky, protože mají příznaky nemoci, bude hodně.

Blaha označil Matovičův krok za oligarchický.

„Matovič dnes vymyslel, prý soukromé firmy budou moci testovat lidi – čili typický oligarchický neoliberální princip. Pokud máš prachy, tak se testuj, pokud ne, tak zdechni.“

Na konci svého příspěvku Blaha uvedl, že je zvědavý, co bude následovat – „odletí Matovič na Kypr a natočí o sobě videjko?“

Testování na koronavir na Slovensku

Pokud by byl tento plán úspěšný, Slovensko by mohlo snadno naplnit plánovanou denní zkušební kapacitu – otestovat tak tři tisíce vzorků. Zatím je testováno pouze 300 vzorků denně.

Pokud by každé z těchto míst denně odebíralo 70 vzorků, jak před několika dny odhadl Matovič, mohlo by být na Slovensku každý den testováno až 5460 vzorků. Což je vysoko nad plánovanou kapacitou 3000 testů denně.

Ministr zdravotnictví Marek Krajčí z OĽaNO nyní slibuje informovat všechny, kterým zdravotní pracovníci odebírají vzorky, o výsledcích. Mělo by to být také rychlejší, než to bylo, protože se děje, že pacienti čekali několik dní na oznámení.

Na Slovensku přibylo během čtvrtka 26. března 43 nových případů nákazy novým koronavirem, celkový počet evidovaných případů onemocnění COVID-19 stoupl na 269. V pátek o tom na tiskovém brífinku informoval premiér Igor Matovič.