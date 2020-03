Slovensko hlásí další nakažené. V zemi je nyní 292 případů

Připomeňme, že během tohoto týdne slovenská vláda zpřísnila opatření proti koronaviru. Patří mezi ně například povinnost nošení roušek všude mimo bydliště. Od 30. března se bude při vstupu do všech nemocnic, fabrik a obchodů měřit teplota.

Důchodce nad 65 let vyzval, aby omezili svůj pohyb mimo domov, je pro ně také vymezena doba pro nakupování, a to od deváté do dvanácté hodiny.

Kromě toho vláda dočasně zrušila možnost cestování zdarma vlaky pro studenty až do opětovného otevření škol. Obchody budou mít v neděli zavřeno. Dále byla schválena novela zákona, která umožní využívat lokalizační data mobilních operátorů.

Díky tomu Úřad veřejného zdravotnictví může zjistit, zda lidé dodržují karanténu. Za jiných okolností jsou mobilní data operátorů předmětem telekomunikačního tajemství.

Počet testovaných na nový typ koronaviru se má na Slovensku také výrazně zvýšit. Kromě státních laboratoří mají přispět i soukromé instituce. Plánuje se, že během deseti dní budou otestovány čtyři tisíce lidí. Informoval o tom předseda vlády Igor Matovič a ministr zdravotnictví Marek Krajčí.

Soukromé laboratoře mezitím zvýší poplatek za testování. Doposud jeden test stál 30 eur (826 Kč). Od nynějška cena bude 48 eur (1 322 Kč). Matovič uvedl, že se jedná o férové ceny, které zahrnují odběr i transport do státních zařízení. Testy označil Matovič za „klíčovou zbraň“ v boji proti koronaviru.

Covid-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo přes 614 tisíc lidí, 28 234 pacientů na nemoc zemřelo a 137 271 se z ní vyléčilo. Co se týče České republiky, momentálně je nakažených 2422 lidí, otestováno bylo přes 36 tisíc osob, celkem 11 pacientů se z nemoci již zotavilo a 9 jich zemřelo.