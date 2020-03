Slováci kvůli koronaviru hrubě napadají diplomaty. „Zůstaňme lidmi,“ vyzývá budoucí ministr zahraničí SR

Na svém facebookovém profilu Korčok zveřejnil video, ve kterém uvedl, že po celém světě dostávají slovenská diplomatická zastupitelstva desítky a stovky telefonátů Slováků.

„Máme plné pochopení pro ty, kdo jsou plni strachu, zoufalství, hněvu a rozčarování z toho, v jaké situaci se ocitly. Děláme, co můžeme, ale mám prosbu na všechny, kteří telefonují na slovenské velvyslanectví, abychom zůstali v takové normální lidské poloze,” sdělil Korčok.

Poznamenal však, že slovenští diplomaté často během podobných telefonátů čelí hrubému napadání.

„Chci vám říct, že ti lidé, kteří zvedají telefony, kteří slouží vám - jsou také lidé z masa a kostí. Jsou to lidé, kteří mají strach o sebe, mají strach o své rodiče, které mají daleko od země, kde působí a velmi rádi by možná nastoupili s vámi do repatriačního letadla nebo do autobusu a vrátili se domů, ale oni tuto možnost nemají, protože slouží vám,” dodal Korčok.

Budoucí slovenský ministr zároveň vyzval Slováky zachovat mezi sebou základní úctu a respekt.

„Děláme maximum, děláme 24 hodin denně už dlouhé dny a týdny, ale zůstaňme zejména lidmi,” uzavřel diplomat.

Ivan Korčok byl ve vládě nového slovenského premiéra Igora Matoviče jmenován na post ministra zahraničí a evropských záležitostí. 24. března se vrátil na Slovensko ze Spojených států, kde působil velvyslancem, a byl umístěn do povinné 14denní karantény. Po vypršení této doby má obsadit post šéfa slovenské diplomacie, kterou dočasně vede ministr hospodářství Richard Sulík.

Epidemie Covid-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení Covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie Covid-19.

Podle WHO se ve světě koronavirem nakazilo přes 575 tisíc lidí, 26 654 pacientů na nemoc zemřelo.

Podle slovenských úřadů je v zemi 314 nakažených novým koronavirem, žádný slovenský občan nemoci nepodlehl.