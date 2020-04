„Je Matovič při smyslech?“ Harabin zkritizoval nápad slovenského premiéra řešit epidemii koronaviru průzkumem

Štefan Harabin na svém Facebooku publikoval video, v němž se vyjadřuje k tomu, jak se chce Matovič popasovat se současnou situací na Slovensku. Dává tak najevo, že mu jeho jednání není příliš po chuti.

„Je Matovič příčetný? Chystá se řídit stát, včetně opatření proti koronaviru, přes průzkumné agentury,“ stojí v popisku videa.

„Matovič neví, co dělat.“

Ve videu, které trvá něco málo přes tři minuty, se politik vyjádřil ke včerejší tiskové konferenci premiéra Igora Matoviče, která byla zaměřena na situaci s koronavirem. Podle jeho slov jej šokovala, a to jedním záměrem.

„Premiér Matovič neví, co dělat. Doslova si dal filozofickou otázku vypnout zemi na několik týdnů nebo nosit roušky i rok? A za tím účelem avizoval průzkum veřejného mínění. Když něco takového udělá premiér Slovenské republiky, tak to znamená, že ten člověk neví, jakou má zodpovědnost,“ říká v úvodu videa.

„Chce si v této spojitosti odpovědět přes veřejné mínění, aby přenesl zodpovědnost na lidi za negativní výsledek? Vždyť premiér SR bere plat za to, že je šéfem exekutivy a zodpovídá za to, co jsem již původně řekl,“ rozhořčil se dotyčný.

Podotkl, že Matovič jako premiér s ostatními ministry řídí slovenský stát v ekonomické, finanční, sociální, zdravotnické, školské a vzdělávací, kulturní, lidsko-právní rovině. Nelíbí se mu tedy, že dotyčný neví, co dělat.

Harabin pak uvedl, že by se Matovič měl raději poradit v Radě solidarity, poradit se se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) či si nechat vyhotovit hloubkové analýzy za pomoci odborníků, nikoli se radit s průzkumnou agenturou.

Jeho počínání pak srovnal s tím, jak by asi vypadalo to, že on jako soudce SR by si nastudoval spis v nějaké kauze a pak si nechal vyhotovit průzkum, na jehož základě by rozhodl o něčí vině či nevině.

„No tak, podívejte se, dostali jsme se do stavu, že slovenskou vlast řídí člověk impotentní, dá se říci, nepříčetný,“ ukončil své video.

Dané video sdílelo přes 760 osob a přes 1,2 tisíce uživatelů mu dalo svůj like. Stejně tak se k němu vyjádřilo velké množství lidí.

Nový premiér a jeho nápady

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) si myslí, že by řešení aktuální situace s koronavirem mohlo vyplynout z průzkumu veřejného mínění. Model Institutu zdravotní politiky ukazuje, že opatření, která byla dosud na Slovensku přijata, zabírají. Podle šéfa institutu Martina Smatany si země dokonce udržela dvoutýdenní náskok před touto nemocí.

„Všechna opatření se ukázala jako adresná a efektivní, což nám pomohlo zastavit náhodné komunitní šíření viru. Opatření přijatá k 16. březnu vnímáme jako klíčová – zastavila náhodné rychlé šíření viru na začátku a opatření od 24. až 27. března pomohla snížit agresivitu viru,“ vysvětlil Smatana.

Podle něj se tak tímto podařilo vyhnout scénářům průběhu pandemie v Itálii, Španělsku či New Yorku. Jde přitom už o druhou studii institutu, první představili 17. března. Podle tehdejšího modelu měla choroba dosáhnout vrcholu 22. až 23. června, nová studie počítá jako den nula 29. březen.

Nejnovější model ale zachycuje už i nová opatření, jako je povinné nošení roušek, udržování rozestupů mezi lidmi, vyhrazený čas na nákupy pro seniory, ale i zvýšený pohyb lidí, který souvisí s otevřením většího počtu prodejen.

Podle Institutu zdravotní politiky by ale při pokračování opatření mohl tento stav trvat až do ledna či února příštího roku. „Nenalhávejme si, že v červenci si dáme roušky dolů a budeme žít normální život. Pokud to půjde podle scénáře predikce, v rouškách takto budeme ještě za rok,“ reagoval premiér.

Podle Matoviče má tak země na výběr z několika možností. „Můžeme pokračovat dál nebo dát do cílené karantény lidi, kteří jsou ohroženi, a ostatním umožnit žít a pomoci ekonomice,“ podotkl.

Vidí však ale i další řešení. „Řekněme si, že uděláme blackout Slovenska. Nebudeme se s tím trápit rok a půl, ale na tři týdny vypneme Slovensko úplně. Fungovat bude možná jen 100 až 150 tisíc lidí, kteří budou zajišťovat klíčovou infrastrukturu, a virus vymýtíme. A pak se nadechneme,“ uvedl Matovič s tím, že taková možnost by měla vzniknout na základě společenského konsensu.

„Společně se musíme rozhodnout, kterou cestou se vydáme,“ doplnil Matovič s tím, že uvažuje nad oslovením průzkumné agentury. „Objednejme si větší vzorek respondentů, ne tisíc, ale pět tisíc lidí, a společně se rozhodněte, kterou cestou půjdeme. Tento luxus si můžeme dopřát,“ oznámil premiér.