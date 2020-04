Blaha o novém kroku Matovičovy vlády: Kdyby se to stalo ve Francii, už by lidé byli na barikádách

Blaha na svém Facebooku reaguje na chování nové vlády v čele s premiérem Igorem Matovičem a komentuje dění posledních dnů. Podle slovenského politika Matovič krok za krokem fašizuje Slovensko.

„Nejprve sledování telefonů. Potom pošlapání práv opozice v parlamentu. A nakonec praktická likvidace sociálního dialogu,“ píše Blaha.

Podle něj dalším skandálem je to, že vláda obešla odbory a protlačuje změny v Zákoníku práce.

CC BY-SA 4.0 / Slavomír Frešo / Štefan Harabin (cropped photo) „Je Matovič při smyslech?“ Harabin zkritizoval nápad slovenského premiéra řešit epidemii koronaviru průzkumem pokračuje Blaha v kritice a přidává do svého příspěvku komentář Konfederace odborových svazů, se kterou nikdo z vlády ani ministerstva o připravovaných změnách v Zákoníku práce nejednal.

„Považujeme to za vážné porušení sociálního dialogu, zvlášť v dnešní kritické situaci,“ uvedla mluvčí KOS SR Martina Nemethová.

Začala pomalá fašizace Slovenska?

Blaha také upozorňuje na to, že pokud by se to stalo ve Francii, už by lidé byli na barikádách a pracovníci by zvrhli vládu. Toto je podle něj přes všechny čáry.

„Zneužívají koronavirus na to, aby zničili sociální stát a zavedli svůj teror. Tady už končí veškerá sranda. Historie se opakuje. Nejdřív si přijdou pro opozici a ty budeš mlčet. Potom si přijdou pro odbory a ty budeš mlčet. A nakonec si přijdou pro tebe a už nezůstane nikdo, kdo by se ozval,“ končí Blaha svůj příspěvek, který ukončuje heslem „no pasarán“, které se proslavilo v souvislosti se španělskou občanskou válkou.

Boj Matoviče proti koronaviru

Na začátku minulého týdne jsme psali o tom, že Matovič během vystoupení na briefingu po jednání na Úřadě veřejného zdravotnictví v souvislosti s pandemií uvedl, že stát by mohl získat až 200 tisíc testů na koronavirus.

Podle jeho slov se rýsuje možnost, že by Slovensko mohlo získat více testů.

Zároveň doplnil, že odborníci chtějí zvýšit denní testování na desetinásobek. Zatímco předešlé dny se za den otestovalo zhruba 200 či 300 lidí, nyní by se to mělo zvýšit přibližně na tři tisíce lidí denně.

„Hledáme, jak zvýšit naše možnosti, ale i jak najít externí zdroje prostřednictvím mezinárodní spolupráce či využití soukromých laboratoří,“ prohlásil Matovič.

Matovič dodal, že stát chce jít předběžně i druhou linií, a to zajistit testování podle protokolu, který používá WHO a také česká viroložka Soňa Peková, se kterou podobně jako s dalšími odborníky vedli na KHS v pondělí ráno videokonferenci.

Matovič čelí opakované kritice kvůli své činnosti.

Řekl třeba, že by řešení aktuální situace s koronavirem mohlo vyplynout z průzkumu veřejného mínění, což okomentoval bývalý soudce Nejvyššího soudu SR Štefan Harabin. Jeho počínání srovnal s tím, jak by asi vypadalo to, že on jako soudce SR by si nastudoval spis v nějaké kauze a pak si nechal vyhotovit průzkum, na jehož základě by rozhodl o něčí vině či nevině.

Matovič rovněž zkritizoval rychlotesty na koronavirus z Číny, které byly objednány předchozí vládou, což pobouřilo řadu politiků a mnohé uživatele sociálních sítí. Například bývalá ministryně vnitra Denisa Saková na svém facebookovém účtu oznámila, že o krevní rychlotesty projevila zájem vláda České republiky, což má svědčit o jejich kvalitě.