Slovensko hlásí už 400 případů nákazy koronavirem. Nárůst nemocných byl zaznamenán v Bratislavě

Nejmladším pozitivně testovaným má být pětiletý chlapec z Bratislavy a nejstarší je žena ve věku 87 let, rovněž z Bratislavy. Kromě 87leté důchodkyně jsou však podle Matoviče všichni nakažení pod věkovou hranicí 60 let. Dodal, že věkový průměr nakažených se pohybuje na úrovni kolem 30 let.

Fond vzájemné pomoci

Matovič dále potvrdil, že za úterý bylo na Slovensku otestováno 877 vzorků a celkově je tak v zemi oficiálně evidováno 400 případů onemocnění Covid-19

Premiér Matovič dnes rovněž potvrdil vznik Fondu vzájemné pomoci, který bude řešit individuální životní případy ovlivněné krizí spojenou se šířením koronaviru. Přispívat do něj budou koaliční poslanci, ministři i další lidé, kteří na tom budou spolupracovat s vládou. Sám Matovič se kvůli okolnostem v souvislosti s epidemií koronaviru rozhodl, že se ve prospěch fondu vzdá celého svého premiérského platu.

„Po dohodě se všemi koaličními stranami to je společné rozhodnutí. Není to tedy iniciativa jednoho nebo jedné strany nebo úřadu vlády. Je to naše společné rozhodnutí, i s našimi koaličními poslanci. Budeme rádi, pokud se do tohoto fondu rozhodnou přispívat i lidé mimo koalici, i poslanci opozice, k čemuž je i dnes z tohoto místa vyzývám,“ uvedl premiér.

Koalice chce podle Matoviče tímto gestem lidem ukázat, že politika a politici nejsou od běžného obyvatelstva odtrženi. „A že my jako koaliční strany na lidi myslíme, ať už zákony nebo zmíněnou individuální pomocí,“ doplnil Matovič.

Návrh opatření v případě pendlerů

Lídr strany Jsme rodina Boris Kollár vyzval také šéfy státních firem, stejně jako velké koncerny, k solidárnosti, aby přispěly do nově vzniklého fondu.

Dále na tiskové konferenci zaznělo, že permanentní krizový štáb má připravit návrh opatření týkajících se problematiky tzv. pendlerů a karantény. Pojmem pendleři se označují osoby, které pravidelně dojíždí za prací za hranice SR. Návrh by pak měl být předložen na jednání vlády nebo jednání Ústředního krizového štábu SR.

Na tom se v úterý usnesla vláda, která zároveň zavázala příslušné orgány neprodleně přijmout nezbytná opatření v případě sobotních (28. 3.) rozhodnutí Ústředního krizového štábu.

Hlavní hygienik SR dále vydá opatření s okamžitým účinkem, kterým se zajistí, že každé osobě, která se vrátí ze zahraničí, bude nařízena izolace v karanténním zařízení, které určí ministerstvo vnitra. Výjimky pak určí Úřad veřejného zdravotnictví (ÚVZ) SR. Dalším úkolem je při hraniční kontrole registrovat osobní údaje osob překračujících hranice v rozsahu jméno, příjmení a telefonní číslo.