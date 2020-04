Chmelár připomněl, aby se kvůli koronaviru nezapomínalo na 75. výročí osvobození slovenské vlasti od nacismu

Chmelár v této situaci podotkl, že přesto, a právě proto, na to ale lidé nesmí zapomínat. Na svém Facebooku tak připojil snímek, u něhož se danému tématu věnuje.

„Dne 31. března 1945 ve večerních hodinách osvobodila sovětská armáda Galantu jako první město v nynějším Trnavském samosprávním kraji. Operaci řídil maršál Malinovskij a zahynulo při ní 52 sovětských vojáků,“ připomíná Chmelár události.

Politik ale také dodává, že kromě těchto ztrát ustupující Němci zastřelili i devět občanů maďarské národnosti, kteří nechtěli bojovat na jejich straně. Dodává, že následující den nacistická vojska ustupovala přes Dolní Středu, kde po zásahu granátem zahynul bratr mého dědečka Ľudovít Chmelár.

„Sláva osvoboditelům a čest památce všech, kteří padli za naši svobodu,“ napsal závěrem.

„Je třeba si připomínat takové události, aby se nezapomnělo, kdo nás osvobodil,“ stálo v jednom z komentářů.

A jak na slova Chmelára? Většina s ním souhlasila a dala mu za pravdu. Někteří mu poděkovali za to, že ani v tyto dny na to nezpomíná.

Někteří dokonce poukazovali na to, že některé přední politiky to ale nezajímá. „Premiéra taková událost asi nezajímá, ten má radost tak z toho, že Ficovi vzali ochranku,“ uváděli.

Koronavirus na Slovensku

Dnes jsme informovali o tom, že premiér Igor Matovič na dnešní tiskové konferenci oznámil, že během včerejšího dne přibylo na Slovensku 37 nových případů nákazy koronavirem. Celkový počet nemocných tedy činí 400. Šestnáct nových případů onemocnění Covid-19 je v Bratislavě. Situaci v hlavním městě tak Matovič označil za rizikovou.

Nejmladším pozitivně testovaným má být pětiletý chlapec z Bratislavy a nejstarší je žena ve věku 87 let, rovněž z Bratislavy. Kromě 87leté důchodkyně jsou však podle Matoviče všichni nakažení pod věkovou hranicí 60 let. Dodal, že věkový průměr nakažených se pohybuje na úrovni kolem 30 let.

Matovič dále potvrdil, že za úterý bylo na Slovensku otestováno 877 vzorků a celkově je tak v zemi oficiálně evidováno 400 případů onemocnění Covid-19

I přes výše uvedená čísla se však Slovensku podle všeho daří krizi zvládat. Model Institutu zdravotní politiky ukazuje, že opatření, která byla dosud na Slovensku přijata, zabírají. Podle šéfa institutu Martina Smatany si země dokonce udržela dvoutýdenní náskok před touto nemocí.

„Všechna opatření se ukázala jako adresná a efektivní, což nám pomohlo zastavit náhodné komunitní šíření viru. Opatření přijatá k 16. březnu vnímáme jako klíčová – zastavila náhodné rychlé šíření viru na začátku a opatření od 24. až 27. března pomohla snížit agresivitu viru,“ vysvětlil Smatana.

Podle něj se tak tímto podařilo vyhnout scénářům průběhu pandemie v Itálii, Španělsku či New Yorku.