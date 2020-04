Pellegrini vyzval k zastavení experimentu tzv. blackoutu SR. Matovič hraje marketingové hry a hází odpovědnost na lidi

Matovič v posledních dnech hovoří o jedné z možností, jak řešit koronavirovou krizi ve své zemi, a sice o tzv. blackoutu Slovenska.

„Řekněme si, že uděláme blackout Slovenska. Nebudeme se s tím trápit rok a půl, ale na tři týdny vypneme Slovensko úplně. Fungovat bude možná jen 100 až 150 tisíc lidí, kteří budou zajišťovat klíčovou infrastrukturu, a virus vymýtíme. A pak se nadechneme,“ uvedl Matovič s tím, že taková možnost by měla vzniknout na základě společenského konsensu.

„Vyzývám ke zdravému rozumu i koaliční partnery, aby zastavili tento experiment a sociální inženýrství, a aby dbali na poctivé dodržování dosud přijatých opatření,“ řekl Pellegrini.

Během blackoutu by navíc platil výjimečný stav a vojenská disciplína. Podle Pellegriniho se ale Matovič tímto návrhem pokouší o marketingové hry, proto expremiér upozorňuje na riziko drastického vlivu na ekonomiku.

Velkým rizikem při zavedení tzv. blackoutu je podle Pellegriniho drastický dopad na ekonomiku, která je již nyní těžce zkoušena důsledky pandemie na celém světě.

„Celý nápad se mi zdá být sociálním experimentem, který by mohl mít nepředvídatelné důsledky v podobě paniky mezi lidmi a úplné ztráty důvěry ve stát, přičemž medicínské účinky takových opatření dnes nepotvrzují žádní odborníci a rodí se jen v hlavě Igora Matoviče,“ dodal.

Pellegrini rovněž upozornil, že se „vypnutí země“ sice může podepsat na nižším šíření viru, ale určitě ho nezničí úplně a po uvolnění opatření by se nákaza začala šířit nanovo. „Asi těžko si umíme představit, že bychom Slovensko hermeticky dokázali uzavřít od zbytku světa,“ konstatoval.

„Objednejme si větší vzorek respondentů, ne tisíc, ale pět tisíc lidí, a společně se rozhodněte, kterou cestou půjdeme. Tento luxus si můžeme dopřát,“ oznámil premiér s tím, že se lidé na Slovensku musí rozhodnout společně, kterou cestou se vydají.

Harabin o nápadu Matoviče

Premiér se tedy podle Pellegriniho opět pokouší hrát „své marketingové hry s průzkumy a házet zodpovědnost na občany“. Tomu napovídá i fakt, že, jak již bylo naznačeno výše, sám Matovič prohlásil, že uvažuje nad oslovením průzkumné agentury.

Na daný nápad reagoval také slovenský politik a lídr strany Vlast Štefan Harabin. I on se do Matoviče pustil kvůli danému návrhu a označil jej za nepříčetného a impotentního člověka.

„Premiér Matovič neví, co dělat. Doslova si dal filozofickou otázku vypnout zemi na několik týdnů nebo nosit roušky i rok? A za tím účelem avizoval průzkum veřejného mínění. Když něco takového udělá premiér Slovenské republiky, tak to znamená, že ten člověk neví, jakou má zodpovědnost,“ říká v jedné části svého videa.

I Harabin si, stejně jako Pellegrini, myslí, že nový premiér chce přenést odpovědnost za případné dopady na někoho jiného, a sice obyvatele SR.

„Chce si v této spojitosti odpovědět přes veřejné mínění, aby přenesl zodpovědnost na lidi za negativní výsledek? Vždyť premiér SR bere plat za to, že je šéfem exekutivy a zodpovídá za to, co jsem již původně řekl,“ rozhořčil se dotyčný.

Harabin dále uvedl, že by se Matovič měl raději poradit v Radě solidarity, poradit se se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) či si nechat vyhotovit hloubkové analýzy za pomoci odborníků, nikoli se radit s průzkumnou agenturou. Jeho počínání pak srovnal s tím, jak by asi vypadalo to, že on jako soudce SR by si nastudoval spis v nějaké kauze a pak si nechal vyhotovit průzkum, na jehož základě by rozhodl o něčí vině či nevině.