Generál Šándor o situaci na Slovensku a návrhu Matoviče: Výjimečný stav by byl masakr. Je to hra s ohněm

Slovensko podle posledních údajů hlásilo celkem 400 nakažených novým typem koronaviru. Kromě toho nový premiér Igor Matovič začal v posledních dnech hovořit o jedné z možností, jak řešit koronavirovou krizi ve své zemi, a sice o tzv. blackoutu Slovenska.

„Řekněme si, že uděláme blackout Slovenska. Nebudeme se s tím trápit rok a půl, ale na tři týdny vypneme Slovensko úplně. Fungovat bude možná jen 100 až 150 tisíc lidí, kteří budou zajišťovat klíčovou infrastrukturu, a virus vymýtíme. A pak se nadechneme,“ uvedl Matovič s tím, že taková možnost by měla vzniknout na základě společenského konsensu.

Názor bezpečnostního analytika

Během blackoutu by navíc platil výjimečný stav a vojenská disciplína. S tímto krokem však mnozí nesouhlasí. Je mezi nimi i expremiér Peter Pellegrini , podle kterého se Matovič opět pokouší hrát „své marketingové hry s průzkumy a házet zodpovědnost na občany“.

A co si o tomto návrhu myslí Andor Šándor? Podle něj je to zbytečné a jde o hru s ohněm.

„V situaci, kdy je asi čtyři sta nakažených a žádné oběti, je to zcela zbytečné. Lidé potřebují naději a ne strašení katastrofickými scénáři. Legitimita vlády se odvíjí od zákonů, ale ve výjimečném stavu bude trvat pouze tak dlouho, dokud to budou lidé snášet. Slovensko je navíc zvyklé jít do ulic a vyjádřit svou nespokojenost. Je to hra s ohněm a nezodpovědné hazardování s lidskou trpělivostí. Pan Matovič se na mě může zlobit, jak chce, ale taková excesivní vyjádření mohou mít i číslo diagnózy,“ okomentoval věc Šándor.

Podle něj není problém zavést výjimečný stav, ale zdůraznil, že je potřeba myslet i na jeho udržitelnost a důsledky.

„Nařídit lidem zůstat doma není těžké, ale premiér si musí také uvědomit, že když lidé pocítí nedostatek zásob, vyjdou do ulic a vezmou si to, co jim chybí. Pokud si premiér myslí, že takovým masakrem může mít za několik týdnů zdravé Slovensko, může se naopak stát, že bude plné lidských tragédií. Pan premiér by měl domýšlet, kdo by měl v takovém stavu zajistit fungování takového stavu, vždyť to nikdy nikdo nevyzkoušel,“ myslí si analytik.

Dodal také, že policie je už dnes vytížena a armáda zase na takovou situaci nebyla vůbec připravena. „Ozbrojené síly byly v posledních letech zanedbávány a podfinancovány, což způsobilo i přílišné spoléhání na NATO. V České republice jsme chtěli, aby armáda obklíčila dům seniorů a nezvládla to. Slovenská armáda je ještě menší, proto by si měl premiér dávat pozor na to, zda vůbec takové síly a prostředky má. Kdybychom uvažovali jen o uzavření Bratislavy, armáda by byla jen stěží schopná to udělat. Zajímalo by mě, jak by bylo vůbec zajištěné už jen zásobování obyvatelstva. Jsem si téměř jistý, že Slovensko na něco takového nemá síly a prostředky,“ uzavřel věc Šándor.