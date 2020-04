Blaha o blackoutu SR: Matovič ze sebe s tím svým „vypnutím“ Slovenska udělal idiota úplně před každým

Blaha hned v úvodu svého příspěvku píše, že premiér Igor Matovič ze sebe s tím svým „vypnutím“ Slovenska udělal idiota úplně před každým. Narážel tím na jeho návrh, jak řešit koronavirovou krizi ve své zemi, a sice o tzv. blackoutu země.

„Řekněme si, že uděláme blackout Slovenska. Nebudeme se s tím trápit rok a půl, ale na tři týdny vypneme Slovensko úplně. Fungovat bude možná jen 100 až 150 tisíc lidí, kteří budou zajišťovat klíčovou infrastrukturu, a virus vymýtíme. A pak se nadechneme,“ uvedl dříve Matovič s tím, že taková možnost by měla vzniknout na základě společenského konsensu.

Během blackoutu by navíc platil výjimečný stav a vojenská disciplína. S tímto krokem však mnozí nesouhlasí. Je mezi nimi i expremiér Peter Pellegrini, podle kterého se Matovič opět pokouší hrát „své marketingové hry s průzkumy a házet zodpovědnost na občany“. A nyní se k věci vyslovil také Blaha.

Levice a pravice se konečně na něčem shodly

Blaha podotkl, že se tentonelíbil snad nikomu, kromě „milovníků apokalyptických hororů, kterým se konečně splnil vlhký sen“. Ti se dle Blahy hned po Matovičově tiskovce utíkali skrýt do svého bunkru, nabili si brokovnici, pomazlili své konzervy a čekají tam na zombíky.

Matovičův nápad však nakonec vedl k tomu, že se levice a pravice nakonec přece jen dokázaly na něčem shodnout.

„Všichni ostatní považují Matoviče za úplného psychopata – na tom se v ojedinělém souzvuku shodla levice, pravice, liberálové i konzervativci. Od Fica a Pellegriniho až po Dzurindu, od Sulíka až po Štefance. Směje se mu každý,“ podotkl.

Když magor vypne celé SR...

Blaha zmínil také to, že se sice Matovič odvolává na Čínu, ale nějak mu už nedocvaklo to, že když 200x větší země „vypne“ jeden malý region, její ekonomika šlape ve zbytku země dál. A to se dá zvládnout.

„Když ale magor vypne celé Slovensko, zahučíme všichni... Proč o tom mluvit, Igor „Mad Max“ Matovič si to nechá odhlasovat v anketě a bude – po něm potopa,“ uvádí.

Aprílový žertík?

Politik dále podotýká, že nejnovější Matovičův sen pro Slovensko je zřejmě uzavřený válečný stát. Vypadá to, že se zřejmě inspiroval KLDR a Kim Čong-unem. „Už jen stačí změnit účes, Igore, a jsi celý Kim! Akorát, že v KLDR mají na svůj uzavřený válečný stát ideologii ču-čche, a tvá ideologie se jmenuje me-šu-ge,“ dodal.

Dotyčný také napsal, že si osobně myslí, že to Matovič ani nemyslel vážně. „Zítra se postaví na tiskovku s tím, že to byl apríl,“ dodal a podotkl, že tím chce nový premiér zřejmě jen zakrýt to, že nebude snižovat platy poslanců, i když o tom roky mluvil v parlamentu. Musel tak vymyslet něco, čím by odvrátil pozornost.

„A tak si jako marketingovou protizbraň na tento trapas vymyslel charitativní fond, jakoby dosud charita neexistovala a jako uhýbací manévr si vymyslel šílenství s „blackoutem“,“ myslí si.

Matovičovi se smějí i vlastní

Blaha mimo jiné poukázal i na to, jak mu celé jeho snažení zhodnotil Adam Znášik, který kdysi dělal kampaň Mistríkovi, který je dnes Matovičův poskok. A také Kiskovi, který je dnes Matovičův koaliční partner. „Prosím pěkně – typický volič pravicové vlády,“ uvedl.

„Matoviče srazil dolů jako malé dítě, výborně se bavím. Z něj si dělají srandu už i vlastní,“ napsal.

Závěrem vyzval, aby se přihlásil alespoň jeden normální člověk, který na Slovensku ještě nepovažuje Matoviče za psychicky narušeného.