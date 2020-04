Je blackout Slovenska na spadnutí? Velikonoční svátky budou úplně jiné, tvrdí Matovič

Slovenský premiér na neděli svolá setkání s odborníky z lékařství, kteří mají dát vládě definitivní doporučení, jak postupovat v případě velikonočních svátků.

„Podle názoru těchto lidí se nakonec definitivně rozhodneme, jakým způsobem budeme postupovat,“ poznamenal Matovič.

Krizový štáb chce podlepřijmout rozhodnutí zodpovědně. „Bojíme se, abychom nezapálili zápalku, a abychom se neposunuli v počtu pozitivně testovaných po těchto velikonočních svátcích do takových úrovní, kde by se nám to vymklo kontrole,“ řekl premiér.

K věci se vyslovil také hlavní hygienik SR Ján Mikas, který tvrdí, že po epidemiologické stránce je na tom Slovensko zatím relativně dobře.

„Velikonoční svátky představují určité riziko, kdy bychom mohli o dobrou situaci, co se týče koronaviru, přijít,“ uvedl Mikas.

Podle hygienika budou na setkání s odborníky zváženy plusy i mínusy každého opatření, aby se dobrá epidemiologická situace na Slovensku udržela co nejdéle.

O tom, že letos budou Velikonoce na Slovensku jiné, než jak je známe, se ještě následně zmínil sám premiér.

„Velikonoční svátky budou tentokrát velmi jiné. Odpadne pozlátko a všichni dostaneme šanci pochopit jejich podstatu… А je jen na nás, jestli se nám bude chtít,“ napsal Matovič na svém Facebooku.

Blackout Slovenska

Premiér Igor Matovič v posledních dnech opakovaně hovoří o možnosti, že by pro Slovensko mohl být rychlým řešením koronavirové epidemie tzv. blackout, čili vypnutí země. V podstatě by šlo o vyhlášení výjimečného stavu, kdy by velká většina obyvatel nemohla vůbec vycházet ze svých domovů. Tento scénář by podle něj ochránil ekonomiku před dlouhodobým strádáním, které ji jinak kvůli nákaze čeká.

„Ode dneška nebudu používat slovíčko blackout, neboť někteří, jelikož je to anglicky, si to přeložili jako vypnutí. Tedy tak, že Slovensko nebude fungovat,“ řekl premiér na závěr briefingu a dodal: „Budu používat zpomalení. My jsme zpomalené nebo utlumené Slovensko, a musíme ho zpomalit ještě více.“

Reakce na nápad Matoviče

Na čtvrtečním briefingu ale již nechtěl velmi hovořit o možnosti „vypnout Slovensko “. Otázky na toto téma jej rozčílily a řekl, že se mu nelíbí, jak se k tématu postavila média. Následně je obvinil z toho, že je jejich přístup zavádějící. Nakonec ale zmírnil a dodal, že slovo blackout nebo vypnutí nebude používat.

K tzv. blackoutu Slovenska se kriticky postavila většina politiků. Například bývalý premiér Peter Pellegrini prohlásil, že se Matovič tímto návrhem pokouší o marketingové hry.

„Vyzývám ke zdravému rozumu i koaliční partnery, aby zastavili tento experiment a sociální inženýrství, a aby dbali na poctivé dodržování dosud přijatých opatření,“ řekl Pellegrini.

Velkým rizikem při zavedení tzv. blackoutu je podle Pellegriniho drastický dopad na ekonomiku, která je již nyní těžce zkoušena důsledky pandemie na celém světě. Kromě toho upozornil, že se „vypnutí země“ sice může podepsat na nižším šíření viru, ale určitě ho nezničí úplně a po uvolnění opatření by se nákaza začala šířit nanovo.

K věci se vyslovil také slovenský politik a lídr strany Vlast Štefan Harabin. I on se do Matoviče pustil kvůli danému návrhu a označil jej za nepříčetného a impotentního člověka.

„Premiér Matovič neví, co dělat. Doslova si dal filozofickou otázku vypnout zemi na několik týdnů nebo nosit roušky i rok? A za tím účelem avizoval průzkum veřejného mínění. Když něco takového udělá premiér Slovenské republiky, tak to znamená, že ten člověk neví, jakou má zodpovědnost,“ říká v jedné části svého videa.

I Harabin si, stejně jako Pellegrini, myslí, že nový premiér chce přenést odpovědnost za případné dopady na někoho jiného, a sice obyvatele SR.

Na dění na Slovensku reagoval i bezpečnostní analytik Andor Šándor. Ten celou věc považuje za zbytečné strašení lidí a jde podle něj o hru s ohněm.

„V situaci, kdy je asi čtyři sta nakažených a žádné oběti, je to zcela zbytečné. Lidé potřebují naději a ne strašení katastrofickými scénáři. Legitimita vlády se odvíjí od zákonů, ale ve výjimečném stavu bude trvat pouze tak dlouho, dokud to budou lidé snášet. Slovensko je navíc zvyklé jít do ulic a vyjádřit svou nespokojenost. Je to hra s ohněm a nezodpovědné hazardování s lidskou trpělivostí. Pan Matovič se na mě může zlobit, jak chce, ale taková excesivní vyjádření mohou mít i číslo diagnózy,“ okomentoval věc Šándor.