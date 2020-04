Počet nakažených koronavirem se na Slovensku pomalu blíží k pětistovce. Země hlásí 471 nemocných

Co se týče provedených testů za uplynulý den, Matovič se nechal slyšet, že toto číslo představuje šestinásobek testovaných oproti období změny vlády. K pátečnímu dni bylo na Slovensku celkově otestováno již 13 631 lidí.

Uvádí se také, že nejvíce případů nákazy novým typem koronaviru je na Slovensku evidováno ve věkové skupině od 30 do 44 let. Konkrétně jde o 149 osob. Vyplývá to z informací, které v sobotu zveřejnilo na svém webu Ministerstvo zdravotnictví SR.

Za touto skupinou následují lidé ve věku od 15 do 29 let, kterých je celkem 125. Ve věkové kategorii od 45 do 59 je nakaženo 102 osob a ve věkové kategorii nad 60 let je pozitivně testováno 63 osob. Nejméně je dětí do 14 let, zde MZ SR registruje 29 případů. Z celkového počtu pozitivních případů onemocnění je 259 mužů a 212 žen.

Nejvíce případů výskytu nákazy je přitom zaznamenáno v Bratislavském kraji. Evidováno je zde celkem 156 případů. Po něm následuje Žilinský kraj se 62 případy a Trenčínský kraj má 58 pozitivních případů. Prešovský kraj eviduje pouze o jeden případ méně než ten předchozí, tedy 57. Následuje Trnavský kraj se 43 případy, Košický kraj s 36 případy a Nitranský kraj s 30 případy. Nejméně nemocných zatím hlásí Banskobystrický kraj s 29 pozitivními případy.

Podpis smlouvy na nákup plicních ventilátorů

Mimo jiné se objevily informace o tom, že slovenský premiér Igor Matovič ve městě Stará Turá podepsal smlouvu na nákup špičkových plicních ventilátorů od společnosti Chirana Medical. Firma plánuje čtyřnásobně zvýšit svou produkci a do konce června dodat Slovensku 300 nových plicních ventilátorů. Ministr zdravotnictví Marek Krajčí uvedl, že Slovensko bude mít více než 1000 ventilátorů pro případ, že by se epidemie vymkla kontrole. Cena jednoho ventilátoru činí 25 tisíc eur bez daně (cca 670-690 tisíc Kč).

„V této mimořádné situaci jsme se rozhodli vyrábět dýchací přístroje jen pro Slovensko. Chceme udělat vše pro to, aby tuto těžkou situaci zvládlo velmi dobře. Naše přístroje mají unikátní režim vícehladinové ventilace. Právě pro případy těžce poškozených plic jsou nejvhodnějším řešením a dokáží odventilovat i těžce poškozené pacienty,“ vysvětlil.

Generální ředitel společnosti Chirana Medical Ján Brkal podotkl, že ve firmě udělají vše pro stoprocentní splnění závazku.

Krajčí dále doplnil, že zdravotnický personál v nemocnicích je každodenně trénován prostřednictvím telemostů.

„Zapojilo se do toho 29 nemocnic. Jako ministr budu vyzývat, aby se zapojila každá nemocnice a aby se lékaři a sestry postupně zdokonalovali a naučili se obsluhovat ventilátory,“ dodal Krajčí s tím, že se brzy rozběhnou instruktáže, aby bylo profesionálů pro obsluhování ventilátorů ve slovenských nemocnicích co nejvíce.