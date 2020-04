Matovič navrhuje další opatření: teď by Slováci neměli vycházet během Velikonoc

„Já osobně jsem přišel s tím, abychom přes Velkou noc přijali opatření zákazu vycházení. Samozřejmě by tam byly nějaké výjimky. Můj návrh byl v tom, abychom omezili všechno zbytečné. Navštívit rodiče je sice hezké , ale pokud to uděláte, myslete na to, abyste měli koho za rok navštívit,“ uvedl předseda vlády k svému návrhu.

Zákaz vycházení by podle něj měl několik výjimek: bylo by dovoleno jít do práce, na nákup nebo navštívit lékaře. Platnost tohoto zákazu by si uměl představit minimálně na období od Velkého pátku (10. dubna) do Velikonočního pondělí (13. dubna), možná i na více dní.

„Ano, omezení pravděpodobně bude na několik dní. Slováci jsou zodpovědní, ale najdou se výjimky. Proto zřejmě to opatření během Velikonoc na omezení pohybu bude. Zítra v 16:00 se o tom rozhodne. Požádali bychom o pomoc armádu na dodržování veřejného pořádku, protože musíme chránit starší lidi,“ řekl v sobotní diskusi Matovič. Setkat se podle něj mají infektologové, epidemiologové a veřejní zdravotníci.

Možný „blackout“ Slovenska

Premiér také v pořadu obhajoval svůj návrh takzvaného vypnutí Slovenska na přibližně měsíc.

„Když nepřijmeme přísnější opatření, ekonomika bude trpět velmi dlouho. Již dnes máme o 30 procent vypnutou ekonomiku,“ zdůraznil.

Připomněl také, že v současnosti se virus na Slovensku množí způsobem jeden člověk na 1,6 člověka, přísnějšími opatřeními by chtěl dosáhnout, aby toto číslo bylo menší než jeden.

„Blackout je legitimní nástroj, o kterém musíme mluvit. Lidé musí znát pravdu a ta je taková, že se současnými opatřeními se budeme s koronavirem trápit dlouho. Podle prognóz můžeme dojít do stavu, kdy nám na koronavirus zemře denně 50 až 70 lidí. Pokud nepřijmeme tvrdší opatření, virus se bude dále šířit. Potřebujeme dostat číslo přenosu z jednoho člověka na jiného pod 1. Pokud to neuděláme, možná se budeme trápit rok. Uvažujeme například o zákazu vycházení důchodců. Totální blackout udělali ve Wu-hai a koronavirus porazili. Je to však jen jedna z cest, nejodvážnější, ale s nejrychlejšími výsledky. Pro mě je absolutní priorita ochrana života, nechci být premiérem, kterému budou umírat lidé,“ prohlásil Matovič.

Matovič podle svých slov vychází z informací, které má jako premiér k dispozici, jeho koaliční partneři by proto podle něj neměli návrhy smést ze stolu, aniž by věděli více o problematice.