„Hledá se prezident republiky.” Blaha Čaputovou zasypal kritikou. Slovensko v době krize nemá hlavu státu, říká

„Hledá se prezident republiky. Kde je Zuzana Čaputová?” těmito slovy začíná Blaha svůj kritický příspěvek. Podle něj během krize šíření nového koronaviru, jemuž Slovensko čelí, je prezidentka republiky velmi pasivní.

„Zatímco český prezident Miloš Zeman dělá maximum pro dobré vztahy s Pekingem, díky kterému se Češi mohou spolehnout na zdravotnický materiál z Číny, naše ‚dobrá víla’ omezila v době krize svou politickou činnost na minimum (…). Před krizí se jí podařilo pošramotit naše vztahy s Čínou, takže je možná dobře, že v zahraniční politice nic nedělá – aspoň zase nic nezkazí,” píše Blaha.

„(Premiér Igor) Matovič sice směšným slovem ‚ blackout ´ naráží na vyhlášení výjimečného stavu a docela otevřeně šlape po pravomocích prezidenta, který jako jediný může něco takového vyhlásit,” uvádí politik a dodává, že na podobný návrh prezidentka Slovenska nereagovala.

Blaha dále připomíná, že v sobotu řada slovenských politiků, včetně premiéra Igora Matoviče, navštívila vojenský památník Slavín, kde si připomněla 75. výročí osvobození Bratislavy Rudou armádou. Slovenská prezidentka se akce nezúčastnila.

„Čaputové nestojí hrdinové, kteří bojovali za nás, ani za status. Ještě jednou – prezident Slovenské republiky trestuhodně ignoroval osvobození našeho hlavního města. To už není lenost, to je projev trapné rusofobie. Je to neúcta k naší historii, k národu, k našim osvoboditelům,” píše.

„Drazí přátelé, Slovensko nemá prezidenta. V nejtěžších časech je hlava státu nezvěstná. Vypařila se jako celý slovenský liberalismus. A možná je to tak dobře,” dodává na závěr politik.

Čaputová: Společně to zvládneme

Na Slovensku podle nejnovějších údajů přibylo 14 potvrzených případů nákazy Covid-19. Celkově tak země eviduje 485 nakažených, vyléčilo se osm lidí, o obětech se neinformuje.

V neděli prezidentka Čaputová na Facebooku vyzvala své spoluobčany, aby se v případě potřeby obraceli na odborníky.

„Je pro nás přirozené a pomáhá nám, když se můžeme svěřit svým blízkým, nebo naopak, když můžeme být oporou někomu jinému. Ještě více to platí v těchto dnech. Pokud si však už neumíme pomoci sami, nechme, aby nám pomohli jiní. Není hanbou si nechat poradit ani od odborníků na duševní zdraví. Na stránce iniciativy Kdo pomůže Slovensku najdete informace, na koho se můžete obrátit. Pomoci může i bezplatná linka Ligy pro duševní zdraví. Věřím, že krizi společně zvládneme a toto nelehké období bude brzy za námi,” uvedla Čaputová.