Navzdory Matovičovi. Pellegrini si myslí, že přísnější opatření nejsou zapotřebí. Podle něj by úplně stačilo tohle

Místopředseda slovenského parlamentu Peter Pellegrini si myslí, že by stačilo k lidem upřímně promluvit a není nutné přijímat přísná opatření, pokud je situace předvídatelná. Informují o tom slovenská média.

Prohlásil to v nedělním pořadu V politice na TA3. Bývalý premiér země připomněl, že autobusové či železniční společnosti neevidují zvýšený zájem o cestování v období svátků.

„Myslím si, že pokud by situace byla nadále předvídatelná, jasná, tak by stačilo k lidem upřímně promluvit a udělali by to,“ konstatoval s tím, že pokud občané mají důvěru v lídra, stačí i doporučení a lidé je dodržují.

Pellegrini kritizoval současného předsedu vlády Igora Matoviče za to, že mu lidé nedůvěřují a jsou dnes vystrašení. Současný premiér podle něj podává informace, které si odporují, a odpovědnost za rozhodnutí nechává na jiných lidech.

Diskuze se také zúčastnil předseda slovenského parlamentu Boris Kollár, který se v této věci premiéra zastal. Prohlásil, že současná doba je turbulentní, nové informace přicházejí prakticky na hodinové bázi.

„Proto možná někdy zní, že to pan premiér častěji mění, musí reagovat na situaci,“ vysvětlil s tím, že je to Matovičův styl.

Kollár si myslí, že otevírací hodiny pro důchodce by se možná měly přehodnotit. V době od 9.00 do 12.00 do obchodů podle něj nechodí.

„Dejme tomu od rána od 6.00 do 10.00, ale musíme je chránit. Velmi mě mrzí, že nejsou zodpovědní v tomto případě,“ uvedl v pořadu. Nad přísným omezením pohybu během velikonočních svátků by předseda parlamentu velmi přemýšlel. Podle jeho slov by ještě více omezil cestování a vyzval lidi, aby zůstali doma a nenavštěvovali se.

„Věci by měly být přijímány na základě doporučení odborníků,“ pronesl Kollár.

Domnívá se, že právě oni mají říci, zda mobilita lidí během svátků může poškodit současný stav.

Politik připomněl, že Slováci jsou velmi disciplinovaní.

„Pevně věřím, že i Slováci jsou zodpovědní, a nešli by nyní k rodičům, neboť je ohrozí,“ doplnil s tím, že by ještě zpřísnil omezení cestování, aby to nelákalo lidi pohybovat se po státě.

Dalším tématem pořadu bylo snížení platů ústavních činitelů. Podle Kollára, pokud by k tomu došlo, musel by se změnit zákon, což by byl proces i na dva měsíce. Dodal, že na tyto platy jsou vázány další platy tisíců lidí ve státní správě, snížením by je podle jeho názoru potrestali. Proto zřídili fond, kam mohou poslanci finančně přispívat.

Pellegrini opět řekl, že se nebude účastnit tohoto marketingového tahu premiéra. Dodal, že poslanci Směru-SD mají fond, ze kterého budou podporovat.

Oba diskutéři ocenili, že v parlamentu zákony reagující na důsledky krize procházejí prakticky jednomyslně.

Kollár zároveň pochválil opatření, která zavedla ještě Pellegriniho vláda.