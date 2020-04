Chmelár o Čaputové, která vytkla Kollárovi fotku s Nočními vlky: Jsem znechucený z takové dvojakosti a neúcty

Předseda parlamentu SR Boris Kollár 4. dubna uctil výročí osvobození Bratislavy a náhodou, jak sám později řekl, se vyfotil s členy motorkářského klubu Noční vlci. Za to byl Kollár zkritizován prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Historik a mediální analytik Eduard Chmelár byl chováním prezidentky a médii, která politika též nelitovala, pobouřen.

„Považuji za naprosto neuvěřitelné, že novináři moralizují nad Kollárovou fotografií s Nočními vlky na Slavíně, Zuzana Čaputová před kamerami pokárá předsedu parlamentu, že je to nevhodné, ale nikdo, opravdu nikdo, se jí nezeptá, zda je vhodné, slušné, správné a hodné úřadu prezidentky SR, aby si hlava státu vůbec žádným způsobem neuctila kulaté 75. výročí osvobození Slovenska, v jehož čele stojí,“ napsal Chmelár na Facebooku

„Nedovolili jí to její proameričtí poradci Peter Bátor a Michal Šimečka? Zuzana Čaputová nevynechá příležitost, aby poučovala Rusko, jak se má chovat, ale když se jí naskytne možnost vyjádřit úctu padlým hrdinům, bez kterých by zde nebyla ani ona, najednou neví, co se patří. Jsem znechucený z takové dvojakosti, neúcty a arogance,“ dodal.

Foto znepokojilo též poslance Evropského parlamentu Ivana Štefance, který ho jako první zveřejnil na sociální síti

„Kapitána Danka jsme se konečně zbavili, ale zdá se, že tu roste nový obdivovatel Putinovy diktatury. Je naprosto v pořádku, že si předseda parlamentu uctil výročí osvobození Bratislavy. Ale nemůže se bavit a fotit s lidmi z organizace, která se prokazatelně podílela na anexi Krymu, na rozpoutání války na východě Ukrajiny a na dalších zločinech. Doufejme, že je Boris Kollár jen slabě informovaný a nevěděl, že jde o Noční vlky. V opačném případě bude mít současná koalice v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky velký problém,“ napsal Štěfanec na Facebooku.

Kollár později řekl, že nevěděl, že se fotí s členy klubu Noční vlci.

„Neslyšel jsem tam žádnou ruštinu,“ uvedl Kollár. „Kdokoliv za mnou přijde, nemám problém se vyfotit s kterýmkoliv slovenským občanem,“ dodal.

Řekl, že Noční vlci mu a priori nepřekážejí, ale respektuje, že zahraniční politika musí mít jednotný směr. „Jsem ráda, že jsme se shodli na tom, že taková fotografie není vhodná z pozice předsedy parlamentu,“ reagovala na Kollára prezidentka Čaputová.