„Sebral nám to nejdražší.” Matka snoubenky Kuciaka je rozčílená. Pro vraha dcery chtěla doživotí

„Jsem naštvaná a absolutně nejsem spokojená. Měl dostat doživotí, vždyť nám sebral to nejdražší a nejcennější, a to naše děti. Jde o tři vraždy, které byly brutální a všechny zaplacené," uvedla Kušnírová.

Žena se také vyjádřila k rozsudku pro Zoltána Andruskóa , kterému bylo v kauze vraždy uděleno 15 let odnětí svobody. Ten podle ní ve vyšetřování pomohl, ale přála by si o deset let větší trest. „Měl být výstrahou, ne že ještě dostane úlevu,” uvedla.

Rozsudek okomentoval i Jozef Kuciak, otec Jána Kuciaka. Uvedl, že se s tím musí smířit, ale předpokládal větší trest. „Spíš jsem však počítal, že dostane těch 25 let. Doživotí jsem nepředpokládal, protože spolupracoval," řekl s tím, že za hlavního viníka považuje objednatele vraždy.

6. dubna slovenský Specializovaný trestní soud udělil Miroslavu Marčekovi 23letý trest odnětí svobody. Muž byl uznán vinným z vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Obviněný se přiznal, že vraždil spolu s Tomášem Szabóem, který vinu nadále popírá, na objednávku Zoltána Andruskóa. Mimo jiné se Marček přiznal k vraždě podnikatele Petera Molnára. K tomu podle jeho slov mělo dojít s úmyslem loupeže.

Vražda novináře Jána Kuciaka

Novinář zpravodajského portálu Aktuality.sk Ján Kuciak byl zastřelen spolu se svou partnerkou Martinou Kušnírovou v únoru 2018 v domě v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy.

Kuciak se věnoval vyšetřování daňových podvodů podnikatelů s napojením na slovenské politiky. Mezi nimi byl i Marián Kočner. Právě ten podle obžaloby stál za objednávkou jeho vraždy.

Vražda vyvolala masové protesty veřejnosti a politickou krizi s vládou premiéra Roberta Fica na jedné straně a prezidentem Andrejem Kiskou a opozičními stranami na straně druhé. Krize vyvrcholila 15. března odchodem předsedy vlády.