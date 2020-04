Nový ministr obrany Slovenska: Budeme muset přehodnotit splátky za americké stíhačky. Po rozpočtu bije koronvirus

Podle Nadě realizace smlouvy na nákup amerických bojových letadel je velkou častí rozpočtu Ministerstva obrany SR. Slovenská strana již uhradila 900 milionů eur a do konce letošního září má vyčlenit dalších 150 milionů eur. Přitom splátka pro příští rok přesahuje 500 milionů eur.

Ministr však upozornil, že rozpočet vážně ovlivňují náklady na boj se šířením Covid-19. Splátky za F-16 v této souvislostí porovnal s dýkou do zad obranného rezortu.

„Opravdu to budeme muset nějakým způsobem přehodnotit,” uvedl s tím, že ohledně smlouvy osloví odborníky a že věří v rozumnou dohodu s americkou stranou.

Navíc Naď okomentoval modernizaci vojenského letiště Sliač. Tu označil za potřebnou, ale byl překvapen, že předchozí vláda schválila 55 milionů eur na projekt, který podle jeho slov ještě není zpracován.

Dříve bývalý slovenský premiér Ján Čarnogurský navrhl zrušení nákupu F-16.

„V médiích se stále více mluví o tom, co nás bude stát koronavirus a jaké škody způsobí. Mám návrh, jak je nahradit. Nekupujte od USA stíhačky F-16,“ uvedl Čarnogurský.

Slovensko a nákup amerických stíhaček F-16

Slovensko podepsalo s USA smlouvu o nákupu 14 víceúčelových stíhaček F-16 Block 70/72 na konci roku 2018. Americké stroje mají nahradit současně používáné stíhačky MiG-29.

Celkem za letadla, munici a kompletní provozní zázemí Slovensko zaplatí přes 1,6 miliardy eur (přes 41,35 miliardy korun), což je nejdražší modernizace vojenské techniky v dějinách republiky. První čtyři stíhačky F-16 by měly na Slovensko dorazit v roce 2022. Dalších deset do konce roku 2023.

V souvislosti s nákupem F-16 slovenská vláda také v říjnu 2019 odsouhlasila modernizaci letiště Sliač. To by mělo odpovídat technickým požadavkům na provozování amerických strojů.

F-16 a diskuse v Bulharsku

Účinnost nákupu F-16 v období šíření koronaviru se stává bodem diskusí i v další evropské zemi, tedy Bulharsku. V létě země zaplatila plnou částku (téměř 1,26 miliardy dolarů) za nákup osmi strojů.

Podle bývalého ministra vnitra země a předsedy mimoparlamentní Alternativy pro bulharské obrození Rumena Petkova by tyto peníze bylo lepší investovat do zdravotní péče.

„Například oznámíme, že ukončujeme smlouvu o F-16. Dvě a půl miliardy (leva – kolem 35 miliard Kč, pozn. red.) se okamžitě vrátí do naší ekonomiky, především do zdravotnictví. Musíme si položit otázku, co potřebujeme: respirátory, testy – nebo nějaký druh letadel, která dorazí po koronaviru,“ řekl Petkov na televizním kanálu Telivizija Evropa.