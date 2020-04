„Už ani Čaputová se na to nemohla dívat a pokárala je jako malé školáky.“ Saková vyzývá Matoviče k odpovědnosti

„Jak mu má věřit celá země, když si neumí ukočírovat své koaliční partnery? Paní Remišová je zděšena z vojáků v ulicích. Nemá však v sobě špetku partnerské loajality, aby si to nechala pro sebe,“ pokračuje bývalá ministryně o vládě současného premiéra.

Podle ní současným vládním stranám „koaliční soudržnost nic neříká“. „Tak, jak chtějí dosáhnout toho, aby byl národ soudržný? A to je přesně to, co teď potřebujeme – držet spolu a důvěřovat si. Už ani prezidentka republiky Zuzana Čaputová se na to nemohla více dívat a pokárala je jako malé školáky. Doufám, že její slova si vzali k srdci,“ podotkla.

Igor Matovič včera oznámil, že během velikonočních svátků se na území Slovenska omezí svoboda pohybu. „Vláda schválila zákon, na základě kterého se omezuje svoboda pohybu od 8. dubna od půlnoci do 13. dubna do půlnoci,“ řekl slovenský premiér po jednání vlády.

Upřesnil, že daný zákaz se nevztahuje na nákup potravin, péči o ty, kteří ji potřebují, cestu do práce a z práce, pohyb v okresu – v případě Bratislavy a Košic v rámci města a městských částí.

Místopředseda slovenského parlamentu Peter Pellegrini dříve v pořadu V politice na TA3 prohlásil, že podle něj by stačilo k lidem upřímně promluvit a není nutné přijímat přísná opatření, pokud je situace předvídatelná.

Pellegrini v pořadu kritizoval současného předsedu vlády za to, že mu lidé nedůvěřují a jsou dnes vystrašení. Současný premiér podle něj podává informace, které si odporují, a odpovědnost za rozhodnutí nechává na jiných lidech.