Slovensko má nového ministra zahraničí. Ivana Korčoka jmenovala prezidentka Čaputová

Prezidentka Čaputová připomněla, že Korčok je ve slovenské diplomacii již téměř 30 let. „Těší mě, že se v této nelehké době ujímá funkce ministra zahraničních věcí a evropských záležitostí jeden z našich nejzkušenějších diplomatů,“ uvedla s tím, že na každém postu, co byl, se osvědčil svou profesionalitou a odbornou způsobilostí.

Co se týče očekávání prezidentky, sdělila, že od zahraniční politiky to, že přispěje významnou měrou k dobrému jménu Slovenska v rámci mezinárodního společenství.

„Věřím, že resort bude pod vaším vedením prosazovat a chránit hodnoty svobody, demokracie, právního státu a mezinárodního práva,“ řekla prezidentka Korčokovi.

Ve své řeči prezidentka zmínila i momentální pandemii koronaviru, která zasáhla celý svět. Dle jejích slov čekají zemi nelehké úkoly při repatriaci občanů Slovenska, při řešení množství praktických problémů, které vyplývají z omezení nouzového stavu.

Slovensko jako most

Vyjádřila však přesvědčení, že nový ministr bude hledat možnosti pro co nejlepší a nejužší spolupráci s jejich sousedy a dalšími státy. To všechno za účelem toho, aby se mezinárodní spolupráce a koordinace během probíhající korona krize neoslabovala, ale posilňovala.

Samotný Korčok jakékoliv úvahy o Slovensku jako o mostu mezi Východem a Západem odmítá. Dodal, že Slovensko by mělo pomoci evropským zemím, které jsou koronavirem postiženy nejvíce.

„Odmítám jakékoliv alternativy o Slovensku jako o mostu. Považuji to za mýtus. V této době za mýtus velmi nebezpečný,“ dodal.

Dle jeho mínění je klíčové, aby bylo Slovensko čitelným partnerem pro země EU a mělo schválenou bezpečnostní strategii. Tu se podle jeho slov bývalé vládě prosadit nepovedlo. Dotkl se také rozdělení kompetencí nových státních tajemníků. „Ingrid Brocková bude mít na starost mezinárodní organizace a ekonomickou diplomaci a Martin Klus bude mít na starost evropskou agendu,“ uvedl.

Doplnil, že pro Slovensko bude klíčové hledat řešení s evropskými partnery. „Svět je rozhýbaný ze strany na stranu, opravdu se kýve a nevíme, v kterém momentu se zastaví,“ konstatoval.

Repatriace občanů

Kromě toho poznamenal, že se povedlo dostat na Slovensko přibližně 4 tisíce Slováků v rámci repatriace, ovšem dalších 6 tisíc na to stále čeká. „Chci říct i velmi otevřeně, že stále je možnost vrátit se i komerčními lety, ale občané je nevyužívají. Jeden z problémů je, že občané se zaregistrují, ale potom už s nimi nemáme žádný kontakt,“ dodal.

Vysvětlil, že Slovensko musí hledat cestu, jak pomoci zemím, které jsou nejvíce zasaženy Covid-19.

„Jsme smutní a dojatí z toho, jakou tragédií si prochází Itálie, Španělsko a Francie. Musíme i společně v EU přijít na to, jak těmto zemím pomoci,“ řekl.

V neposlední řadě stojí za zmínku to, že Ivan Korčok odešel na podzim v roce 2018 do Washingtonu, kde působil jako slovenský velvyslanec. Předtím působil na postu státního tajemníka ministerstva zahraničí. V minulosti zastával post stálého představitele Slovenska při EU a působil i jako vedoucí delegace pro přístupová jednání do NATO.