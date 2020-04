Slovensko má 14 nových případů nákazy koronavirem. V zemi je už 715 nakažených

Co se týče čtrnácti nových případů, jednalo se o 57letého muže z Košic a okolí, 19letého muže z Bratislavy, 80letou ženu z Košic, 22letou ženu ze Sniny, 73letou žena z Martina, 43letého muže z Košic, 37letého muže z Lučence, 53letou ženu z Piešťan, 51letého muže z Trnavy, 51letou ženu z Rimavské Soboty, 42letou ženu z Dunajské Stredy, 27letou ženu z Bratislavy, 38letého muže z Bratislavy a 38letou ženu z Michalovcí.

Pokud jde o testy, ve čtvrtek bylo uskutečněno rekordních 2301 testů na koronavirus. Státní laboratoře udělaly 1600 testů, zachytily 13 pozitivních osob, a soukromé laboratoře udělaly 701 testů, z nichž jeden byl pozitivní. Znamená to tedy, že 2287 vzorků bylo negativních. Celkový počet testů s negativním výsledkem tak na Slovensku dosáhl 22 957.

Aktuálně je podle Národního centra zdravotnických informací hospitalizováno celkem 147 pacientů, přičemž u 44 z nich byl koronavirus potvrzen a ve 103 případech se čeká na výsledek. Platí, že této nemoci dosud podlehly dvě osoby a vyléčilo se 23 pacientů.

Nejvíce případů výskytu covid-19 je v Bratislavském kraji – 199, za ním následují Košický kraj – 94, Prešovský kraj – 89, Trenčínský kraj – 86, Žilinský kraj – 85, Trnavský kraj – 64, Banskobystrický kraj – 54 a Nitranský kraj s 44 pozitivními případy.

Z celkového počtu pozitivních případů onemocnění je 389 mužů a 326 žen. Nejvíce pozitivních osob je ve věkové kategorii od 30 do 44 let – 220 osob, následují lidé od 15 do 29 let, kterých je celkem 204. Ve věkové kategorii 45– 59 let je to 150 osob a ve věkové kategorii nad 60 let je pozitivních 97 osob. Nejméně je dětí do 14 let – celkem 41 (u 3 osob není uveden věk).

Koronavirus ve světě

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení Covid-19.

Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie Covid-19.

K dnešnímu dni se po celém světě nakazilo již více než 1,6 milionu osob. Celkem jich nemoci podlehlo přes 97 300 a z koronaviru se uzdravilo přes 366 400 osob.