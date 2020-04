Slováci mají dalších 13 nakažených koronavirem. Celkový počet případů již dosáhl počtu 728

Uvádí se, že Slovensko celkově eviduje 728 pozitivních případů nákazy. K dnešnímu dni se z onemocnění již vyléčilo 23 osob a stále platí, že mu podlehli dva pacienti.

Pokud jde o testování, včera bylo celkem 2161 testů negativních. Celkový počet testů s negativním výsledkem tak na Slovensku dosáhl čísla 25 118. Z celkového počtu 2174 testů za pátek státní laboratoře udělaly 1191 testů a zachytily 11 pozitivních osob, zatímco soukromé laboratoře provedly 983 testů, z nichž dva byly pozitivní.

Pokud jde o třináct nových případů, jedná se o 45letou ženu z okresu Spišská Nová Ves, 41letou ženu z okresu Bratislava, 32letého muže z okresu Bratislava, 60letou ženu z okresu Nové Zámky, 62letou ženu z okresu Senec, 72letou ženu z okresu Žilina, 26letou ženu z okresu Dunajská Streda, 34letého muže z okresu Bratislava, 29letou ženu z okresu Senec, 63letou ženu z okresu Dunajská Streda, 27letého muže z okresu Pezinok v karanténním středisku, 36letou ženu z okresu Bratislava a 90letou ženu z okresu Pezinok.

Aktuálně je podle statistik Národního centra zdravotnických informací (NCZI) hospitalizováno 147 pacientů, z toho byl u 44 z nich koronavirus potvrzen. Ve 103 případech se čeká na výsledek testů.

Celkově je na Slovensku ve věkové kategorii nad 65 let pozitivních 57 osob, nejvíce v Bratislavě (9 mužů a 10 žen), následuje okres Prievidza (3 ženy a 3 muži), okres Košice (3 muži a 1 žena) nebo okres Martin (2 muži a 1 žena).

Nejvíce případů výskytu onemocnění COVID-19 je v Bratislavském kraji – 207, následuje Košický kraj – 95, Prešovský kraj – 89, Trenčínský kraj – 86, Žilinský kraj – 86, Trnavský kraj – 66, Banskobystrický kraj – 54 a Nitranský kraj s 45 pozitivními případy. Z celkového počtu pozitivních případů onemocnění je 392 mužů a 336 žen.

Nejvíce pozitivních osob je ve věkové kategorii od 30 do 44 let (224 osob), následují lidé od 15 do 29 let (207 osob), ve věkové kategorii 45 - 59 je to 151 osob a ve věkové kategorii nad 60 let je pozitivních 102 osob . Nejméně je dětí do 14 let – celkem 41 (u tří osob není uveden věk).

Zmiňme také to, že slovenský ministr zdravotnictví navštívil v sobotu Univerzitní nemocnici Bratislava a prohlédl si v praxi aktuálně nastavená opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 a poskytováním zdravotní péče.

Tři typy koronaviru

Dnes jsme informovali o tom, že vědci zjistili, že se ve světě šíří tři typy koronaviru. Napsal o tom tabloid The Daily Mail. Vědci z Cambridge rozebrali genetickou historii viru a dospěli k závěru, že za dobu svého šíření po světě virus mutoval.

Výchozí typ viru, který se přenesl na lidi, je nejvíce rozšířený v Austrálii a USA. Vědci ho označili za typ A. Později mutoval na typ B, který právě vyvolal epidemii v Číně. U obyvatel Evropy se vyskytuje nejčastěji typ C, který je „dcerkou“ typu B. Vědci zdůrazňují, že koronavirus mutuje i nadále.