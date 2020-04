Aktuální stav na Slovensku: Země hlásí 742 případů nákazy koronavirem. Za sobotu přibylo 14 nemocných

Uvádí se, že Slovensko celkově eviduje 742 pozitivních případů nákazy. Stále platí, že dodnes se z onemocnění podařilo vyléčit 23 lidí a nemoc si vyžádala dvě oběti.

Laboratoře vyšetřily celkově 1580 vzorků, z nichž bylo 1566 negativních a 14 pozitivních. Připomeňme také, že počet testů s negativním výsledkem na Slovensku dosáhl 26 684. Co se týče realizace testů, včera státní laboratoře udělaly 761 testů (13 pozitivních) a ty soukromé 819 testů (jeden pozitivní).

Pokud jde o čtrnáct nových případů, jedná se o 31letou ženu z okresu Komárno v karanténním středisku, 32letou ženu z okresu Rimavská Sobota, 36letou ženu z okresu Považská Bystrica v karanténním středisku, 49letého muže z okresu Spišská Nová Ves, 39letého muže z okresu Vranov nad Topľou, 21letou ženu z okresu Stará Ľubovňa v karanténním středisku, 30letého muže z okresu Ružomberok v karanténním středisku, 18letého muže z okresu Vranov nad Topľou, 35letého muže z okresu Prievidza v karanténním středisku, 80letého muže z okresu Považská Bystrica, 15letou ženu z okresu Michalovce (adresa neznámá, vyšetřena v Michalovcích), 20letou ženu z okresu Bratislava, 24letého muže z okresu Stará Ľubovňa v karanténním středisku a 54letou ženu z okresu Liptovský Mikuláš (adresa neznámá) v karanténním středisku.

Aktuálně je v zemi podle statistik Národního centra zdravotnických informací (NCZI) hospitalizovaných 119 pacientů, z toho u 46 byl koronavirus potvrzen, v 73 případech se čeká na výsledek testů. Na jednotce intenzivní péče jsou tři osoby, šest pacientů vyžaduje umělou plicní ventilaci.

Zmiňme, že nejvíce případů výskytu onemocnění COVID-19 je v Bratislavském kraji – 208, následuje Košický kraj – 97, Prešovský kraj – 93, Trenčínský kraj – 89, Žilinský kraj – 88, Trnavský kraj – 66, Banskobystrický kraj – 55 a Nitranský kraj s 46 pozitivními případy. Z celkového počtu pozitivních případů onemocnění je 399 mužů a 343 žen.

USA si připsaly smutné prvenství

Největší počet pozitivních osob je ve věkové kategorii od 30 do 44 let (230 osob), následují lidé od 15 do 29 let (212 osob), ve věkové kategorii 45–59 je to 153 osob a ve věkové kategorii nad 60 let je pozitivních 103 osob. Nejméně je dětí do 14 let – celkem 41 (u tří osob není uveden věk).

Včera jsme informovali o tom, že se Spojené státy americké umístily na prvním místě, pokud jde o počet obětí nového typu koronaviru. V zemi totiž podle posledních údajů na toto onemocnění, které nese označení Covid-19, zemřelo již více než 20 580 lidí.

Není žádným tajemstvím, že USA jsou v posledních týdnech nejvíce zasaženou zemí na světě, pokud je o nákazu koronavirem. Podle posledních informací se v této zemi nakazilo více než 533 100 lidí. Co se týče počtu uzdravených osob, zatím se zastavil na počtu 30 502.

Připomeňme, že v USA panuje nejtěžší situace ve státě New York. Jak řekl tamní guvernér Andrew Cuomo, denně zde umírá 700 lidí s koronavirem.