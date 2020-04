„Běžte do osad. Karanténa je hygienické, nikoliv rasistické opatření.“ Matovič vymrskal lidskoprávní aktivisty

Na začátku svého komentáře slovenský premiér připomněl, že takzvaní „lidskoprávní aktivisté“ se v těchto dnech nechávají slyšet, že uzavření do karantény pěti osad na východě Slovenska považují za nehoráznost.

„Prý je to nehumánní, prý je to nesprávné, prý je to amatérizmus, prý je to protiromské opatření, prý v době uzavření osad nebyly nachystané pojízdné bankomaty, pojízdné prodejny potravin, pojízdné prodejny drogérie a dřeva, pojízdné nemocnice, pojízdné psychologické poradny, pojízdné nevím co,“ napsal Matovič.

Poté přišel s výzvou adresovanou protestujícím.

„Pojďte příkladem - vezměte si roušky, rukavice, baťůžky - a šup do karanténových osad! ˂...˃ A pokud byste se navzdory vašim odvážným řečem báli jít na místo činu, zkuste nabrat odvahu jít alespoň do všech dosud netestovaných osad. Máte jich na výběr k dispozici stovky. Potřebujeme vás v terénu na osvětu, ne v bezpečí na mudrování,“ pokračuje předseda vlády SR.

Dodal, že pokud by se nakonec ukázalo, že dotyčná skupina lidí je odvážná jen za bratislavskou klávesnicí, vyzval ji k mlčení, aby neznevažovala práci stovek odvážných lidí. Jedná se o policisty, vojáky, hygieniky, zaměstnance obecních a městských úřadů, sestřičky, lékaře, dobrovolníky a další.

„Tito lidé dělají vše, co můžou, a na rozdíl od vás riskují své zdraví a životy. A vězte, že nebyli na tuto situaci ani minimálně předem připraveni,“ zdůraznil politik.

Pak přišel s podrobnější argumentací restrikčních postupů slovenské vlády.

„Uzavřít celou oblast do karantény při zvýšeném riziku nákazy je regulérní protiepidemiologický postup všude na světě. Není to opatření proti Romům. Je to opatření, které má chránit Romy v osadách, jakož i lidi mimo ně,“ stojí v příspěvku premiéra SR.

Podle jeho slov zároveň platí, že každému nakaženému a jeho blízkému z karanténové osady je umožněno z osady jít do státní karantény a využívá to jen minimum lidí v osadách.

„Pokud se vyskytne ‚neromské‘ sídliště nebo obec, kde bude hrozit stejné přenesení epidemie do jeho/jejího okolí, zavřeme ji úplně stejně do karantény ... neboť karanténa je hygienické, ne rasistické opatření,“ upozornil Matovič.

Na konci příspěvku předseda vlády Slovenska vyzval kritiky, aby ostatním neházeli klacky pod nohy.