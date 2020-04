Slovensko chce stáhnout většinu svých vojáků z Afghánistánu. Může za to pandemie

Kvůli pandemii covidu-19 plánuje Slovensko návrat svých vojáků z misí v Afghánistánu. Uvedl to pro agenturu SITA slovenský ministr obrany Jaroslav Naď.

Slovenské ministerstvo obrany chce v rámci reakce na výskyt pandemie covid-19 stáhnout z misí NATO v Afghánistánu většinu profesionálních vojáků. Jak uvedl Naď, dopady viru na vojáky v zahraničí mohou být různé.

„Mohu říci, že nás velitel operace aliance v Afghánistánu požádal, stejně jako ostatní země, jejichž vojáci tam působí o to, abychom co nejvíce snížili takový personál, který přímo nesouvisí s vykonávanou činností. My tedy ze 49 vojáků stahujeme 29 domů v průběhu tohoto měsíce," uvedl Naď.

Slovenský ministr obrany dodal, že bylo také rozhodnuto o prodloužení pobytu slovenských vojáků v Pobaltí , kde se nachází na základě pravidelné rotace.

„V Lotyšsku, kde působí přibližně 150 našich vojáků, jsme jim už oznámili, že jejich působení bude prodlouženo o jednu rotaci, tedy šest měsíců. Mohu říci, že jsem hrdý, protože pouze deset z nich požádalo o odjezd domů na základě reálných a oprávněných důvodů," sdělil.

Dříve se informovalo, že kvůli výskytu nového koronaviru zahájilo vedení českého ministerstva obrany kampaň, aby maximálně snížilo odchody vojáků do civilu. Důvodem jsou obavy, že v době koronavirové krize můžou vojáci mít problém se nalezením zaměstnání.

Pandemie covidu-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie covidu-19.

K dnešnímu dni se infekce covidu-19 rozšířila téměř po celém světě. Podle posledních údajů WHO bylo infikováno více než 1,9 milionu lidí, zemřelo přes 119 tisíc. Naopak se zatím vyléčilo více než 452 tisíc osob.

Na Slovensku se momentálně eviduje 769 nakažených covidem-19, nemoc si v zemi vyžádala dvě oběti, zotavilo se 107 lidí.