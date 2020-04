„Jsme země bez lídra.” Slovenský poslanec vynadal Matovičovi a navrhl, jak řešit koronavirovou krizi dál

Právě kroky vlády Petera Pellegriniho přispěly k tomu, že situace epidemie covidu-19 je na Slovensku taková, jaká je – není to zásluha premiéra Igora Matoviče. Na Facebooku to uvádí poslanec za Směr-SD Richard Raši.

„Ano, tak dlouho to trvá, než se epidemiologické opatření projeví. A uplynulou sobotu to byly tři týdny, co se Matovič stal premiérem. Dnešní dobrá situace s epidemií na Slovensku je výsledkem opatření vlády Petera Pellegriniho a Matovič to dobře ví. Nepoděkuje, zapomeňte. Už dnes to vydává za svůj úspěch,” uvedl Raši.

Podle slov politika se vládě pod vedením Petera Pellegriniho podařilo zabránit největšímu nebezpečí epidemie, a to přetížení zdravotního systému Slovenska. „Šíření nákazy je dnes takové, že ho zdravotnický systém zvládne. A lidé nebudou umírat na chodbách nemocnic, jak straší Matovič,” píše.

Raši dále navrhuje, aby se nová vláda zaměřila na zajištění nepřetížení dalších systémů – sociálního a hospodářského. Vyzývá, aby se neobjevily „oběti hospodářské recese, nezaměstnanosti a sociálních nepokojů”.

„Lídr by měl v těžkých časech vést zemi a vidět dál, za horizont. Matovič se bohužel utápí ve vydávání a odvolávání nesmyslných dopravních opatření v dokazování toho, zda včera s blackoutem měl pravdu, nebo neměl, v dohadování se s aktivisty a nevládními organizacemi, a zvláště ve své sebeprezentaci. Nejen, že nevidí za horizont, ale často ani za svou nejbližší tiskovku. Jsme země bez lídra,” kritizuje Raši.

Šíření koronaviru na Slovensku

Momentálně slovenské úřady evidují v zemi 835 potvrzeních případů nakažení novým koronavirem. Zotavit se mělo 113 pacientů, nemoci podlehli dva lidé. Ve srovnání s údaji sousedů Slovenska je aktuální situace se šířením covidu-19 v zemi lepší – například Česko hlásí přes šest tisíc případů a 147 úmrtí, Rakousko eviduje více než 14 tisíc případů a 384 úmrtí, Maďarsko má přes 1 500 případů a 122 úmrtí, Ukrajina hlásí 3372 případů a 98 úmrtí.