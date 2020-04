„To není dobrý signál a z toho jsem jako občan nervózní.“ Pellegrini okomentoval kroky Matovičovy vlády

Pellegrini se nechal slyšet, že ani v nynější krizové situaci není Matovičova vláda schopna tahat za jeden provaz. Uvedl, že během této doby Matovič situaci politizuje, když „neustále atakuje bývalou vládu“. Podle Pellegriniho by totiž stačilo, kdyby Matovič mohl „chlapsky přiznat, že ještě i dnes žije z opatření, která přijala bývalá vláda a krizový štáb pod vedením Denisy Sakové“.

„Přijde mi takové dětinské, když pan premiér dnes vykřikuje o Slovensku, že nebylo připraveno. Může mi někdo říct, jak se dá na takovou pandemii připravit? Nejvyspělejší země světa nebyly připravené,“ řekl s dodatkem, že Slovensko situaci zvládá lépe než tyto státy.

Bývalý premiér totiž konstatoval, že opatření, která byla přijata během jeho působení na postu premiéra, byla jednou z nejdřívějších reakcí, a proto může nyní hlásit Matovič pozitivní čísla.

„Co mě nejvíce mrazí v zádech je to, že tato vláda chce využít situaci na ohrožení a rušení určitých sociálních opatření, která byla přijata,“ uvedl Pellegrini.

Naráží tak na to, že někteří ministři připustili zrušení 13. důchodů a dalších jiných opatření, která byla přijata na konci období předchozí vlády.

Nejzranitelnější skupina

„Každý den o seniorech mluví se slzami v očích, jak je jdou chránit. Mávnutím ruky jim za zády jdou vzít ještě i to málo, co mohli na konci roku dostat,“ řekl a položil otázku, zda je tak důležité vzít 400 milionů eur z rozpočtu a nevyplatit tyto důchody, když bude zemi krize stát několik miliard.

Právě o seniorech se zmínil i dále v pořadu, protože uvedl, že starší osoby jsou nyní nejzranitelnější skupinou obyvatelstva. Dodal, že i v nynější situaci by ekonomika mohla 13. důchody zvládnout.

Místopředseda slovenského parlamentu se zaměřil také na tvrzení nynější vlády. Podle jeho slov je vláda rozdělená na dva tábory, kdy ministr hospodářství říká jednu věc a premiér tvrdí úplně opačnou. Dokonce je není vidět ani na společné jedné tiskové konferenci, uvádí Pellegrini.

„A přijde mi opravdu divné, pokud jde premiér oznamovat nová ekonomická opatření svým stylem, že pompézně oznámí, že za týden oznámí, jak to bude vypadat… A neřekne nám nic. Ale u ekonomických otázek by tam s ním měl stát ministr hospodářství,“ míní.

Babiš jako vzor

Za vzor dává Pellegrini Matovičovi českého premiéra Andreje Babiše, který naznačil, co mohou Češi v blízké době očekávat. Právě tohle je podle něj pozitivním signálem pro lidi a pro podnikatele.

V pořadu přiznal i věc, která ho poněkud znervózňuje. Vysvětluje, že za jeho vlády musela vláda přijímat zásadní rozhodnutí, jako uzavření hranic či kostelů, konsenzem. „A ne že dvě strany přehlasují jiné dvě strany. To není dobrý signál a z toho jsem jako občan nervózní,“ uvedl.

S čím Pellegrini nesouhlasí, je postoj Matoviče ohledně toho, že „zapnutím“ ekonomiky by se nastartovala „jen“ dvě procenta HDP.

„Jen v gastro průmyslu a v hoteliérství působí více než 100 tisíc lidí. Když pro pana premiéra jsou to jen 2 procenta HDP, pro mě je to 100 tisíc lidí, kteří mohou přijít o práci, jestli to takto půjde dál. To jsou ty dva pohledy na věc a tady vždy musíme říct svůj názor,“ řekl.

On sám zastává názor, že ekonomice je nutné pomoci plošně a počítá s injekcí ve výši 17 až 18 miliard eur. Uvedl, že pokud by to bylo na něm, pak by pomáhal spíše plošně a „kobercově“ – napříč celý sektorem, bez ohledu na to, jak jsou firmy velké. Rozsah ekonomických opatření, který vláda zveřejnila, označil Pellegrini za „nedostatečný a komplikovaný“.