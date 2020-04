Fico kvůli domovům pro seniory zaútočil na Matoviče: Premiér je psychopat, řekněme to už všichni otevřeně

Nejednalo se dostatečně rychle, tvrdí Tomáš

Tomáš tvrdí, že se ze strany vyššího územního celku, stejně jako ze strany státu, jednalo nedostatečně rychle. Předseda Směru-SD Robert Fico dodal, že jako opoziční strana chtějí klást legitimní otázky, zda jde o důsledek pandemie nového koronaviru nebo o selhání státu. Podle Fica však při řešení situace v domovech sociálních služeb selhala vláda v čele s premiérem. Jako první totiž podle něj měli být testovány právě osoby z těchto zařízení, protože právě tam jsou nejvíce koncentrováni rizikoví lidé.

„Asociace poskytovatelů sociálních služeb od 23. března předkládala vládě souhrn opatření pro DSS. Vláda se alespoň jedním z těchto opatření chtěla zabývat ještě před Velikonocemi, přesto jej ale z jednání odložila,“ řekl Tomáš s tím, že mělo jít například o testování klientů po návratu z nemocnice.

„Chceme odbornou diskusi, chceme, aby ten výbor také o něčem byl,“ dodal a zároveň upozornil na to, že je nedostatečně vysvětleno i to, do jaké míry platí opatření vyplývající z nouzového stavu pro DSS.

Fico: Selhání státu nebo následek pandemie?

Rozhodnutí podle něj přišlo pozdě. Také tvrdí, že se stále netestuje, protože není vypracována směrnice. Rovněž doplnil, že na výbor chtějí pozvat ministra práce, sociálních věcí a rodiny Milana Krajniaka (Jsme rodina) a představitele dané asociace. Myslí si, že Slovensko by mělo zvládat testování i všech zaměstnanců domovů, aby se předešlo nákaze.

Fico poukázal i na nedostatek zdravotnických prostředků v domovech sociálních služeb či na nedostatečnou izolaci nakažených pacientů od ostatních.

Vysvětlil, že jako opoziční strana chtějí klást vládě legitimní otázky, zda to, co se v poslední době událo v Pezinku, je jen výsledek pandemie nebo důkaz selhání státu a vyššího územního celku, který je zřizovatelem.

Fico zároveň kritizoval situaci v souvislosti s předkládáním programového prohlášení vlády (PPV).

„Samotný průběh přípravy a předložení PPV potvrzuje, že je uvnitř vládní koalice obrovské napětí,“ podotkl.

Podle jeho slov si chtěli ve Směru-SD dokument přečíst před jednáním o něm, aby dokázali lidem říct, jaký bude jejich postoj k němu. Poukázal také na to, že z první pomoci lidem a firmám v souvislosti s krizí nebyla vyplacena ani koruna.

Situace v DDS

V závěru tiskové konference seještě ostřeji. Uvedl, že věci je třeba pojmenovávat přímo. „Premiér je psychopat. Už to všichni řekněme otevřeně. To není náš výmysl. To se o něm na Slovensku veřejně říká,“ uzavřel věc.

DSS Pezinok na Hrnčířské ulici je od soboty 11. 4. dubna v karanténě a v okolí domova je ochranné pásmo. U několika klientů i zaměstnanců se potvrdilo onemocnění covid-19 a několik nemocných zemřelo. V této souvislosti skončila ve funkci ředitelka domova Viola Schmidtová. Předseda Bratislavského samosprávného kraje Juraj Droba informoval, že po ukončení karantény proběhne v zařízení kontrola s cílem zjistit, zda nedošlo k pochybením při poskytování péče.

Včera jsme informovali také o tom, že souvislosti se situací v Domově sociálních služeb a zařízení pro seniory (DSS) Pezinok zahájila policie trestní stíhání. V pátek o tom informovalo Krajské ředitelství Policejního sboru (KR PZ) v Bratislavě. Primátor Pezinku Igor Hianik podal v souvislosti se situací v DSS trestní oznámení.