Slovenský resort obrany chce měnit radarové systémy. Jiné projekty musí mít reálný základ, tvrdí Naď

Naď uvedl, že se budou všechny plány přehodnocovat v souvislosti s aktuální situací ohledně koronaviru. Informoval, že všechny projekty plánuje nejen zkontrolovat, ale také připravit nové plány, které pak spustí armádní modernizaci. Jednat se bude o takovou výšku, jakou si bude moci resort dovolit.

Zmiňme, že předešlé ministerstvo nejprve zrušilo mezinárodní tendr, poté vybralo radary z Izraele skrz tamější vládu v částce 155 milionů eur. Procesu však neposkytl souhlas kabinet bývalého premiéra Petera Pellegriniho.

„Řeknu to tak, že jsem realista a vím, že nás čekají těžké rozpočtové časy. Na jedné straně byl schválen předcházející vládou rozpočet, který byl však skutečně nereálný. Dnes je zřejmé, že onemocnění covid-19 bude mít následky a přijde k dalším škrtům a výdajům. Budeme proto dělat taková opatření, která nastaví projekty na základě reálných podkladů,“ řekl Naď.

Největší priorita

Ministr považuje výměnu radarů za jednu z nejdůležitějších priorit a uvedl, že se vymění ještě během tohoto volebního období.

Vysvětlil, že potřeba výměny existuje a není o tom pochyb. Vyvstává ovšem otázka, jakým způsobem k tomu dojde.

„Projekt znovu otevřeme a budu se ptát vojáků, co reálně potřebují, řekneme si, jaké jsou možnosti, uděláme mezinárodní tendr a vybereme dodavatele radarů,“ dodal.

Jak zmiňuje server Hlavné správy, vojáci čekají na výměnu techniky již dlouhou dobu. První soutěž byla vypsána ještě Martinem Glváčem, který působil v letech 2012 – 2016 za stranu Směr-SD. Předchozí vedení ovšem tento tendr zrušilo a informovalo o tom, že radary budou vybrány skrz dohodu s danou vládou výrobce.

Další výměny

Radarové systémy však nebyly jediné, které měly projít výměnou. Obměnit se měly i transportéry 8x8 a 4x4, ty však nakonec souhlas vlády neobdržely. Naď vysvětlil, že chce nastavit nová pravidla, díky kterým by se rozběhla armádní modernizace pouze do takové výšky, v jaké si to může resort dovolit.

„Projekty, na které by se měly dát stamiliony eur a navíc byly připraveny netransparentně, což potvrdil i Úřad pro veřejné obstarávání, budeme muset změnit. Nemůžeme si jednoduše dovolit navhrnout nějaký velký nákup, protože by se to nedalo zaplatit,“ uvedl závěrem ministr obrany.