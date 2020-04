Chmelár k vyjádřením o Programovém prohlášení vlády: Prezidentka není ani královna, ani absolutistická panovnice

Šéf slovenské strany Socialisté.sk Eduard Chmelár se vyjádřil k novému Programovému prohlášení vlády Igora Matoviče s tím, že se v něm nachází i „vysloveně nesmysly“. Dodal, že jde o „zvláštní“ dokument, který snad nejvíce pomáhá právě politickým analytikům zorientovat se v záměrech nového mocenského seskupení. Co dalšího slovenský politik řekl?

Programové prohlášení vlády

Slovenská včera dnes schválila svůj program. Kabinetu jej předložil premiér Igor Matovič (OĽaNO). Programové prohlášení vlády (PPV) má být dnes, v pondělí 20. dubna, předloženo na jednání Národní rady SR a parlament má být požádán o důvěru.

„Během našeho vládnutí se zavazujeme vždy mluvit pravdu a čestně jednat. K veřejným financím a státnímu majetku budeme přistupovat jako dobří hospodaří a nebudeme tolerovat žádnou korupci. Zajistíme důslednou rovnost před zákonem a budeme jednat tak, abychom výrazně zvýšili důvěru lidí ve stát a lidi, kteří ho reprezentují,“ uvádí se v prohlášení

Premiér Igor Matovič na tiskové konferenci po nedělním jednání vlády řekl, že programové prohlášení vlády je výsledkem společných kompromisů. Vládní strany deklarovaly, že jejich hlavní priority a sliby, které daly voličům před volbami, do něj byly začleněny.

Podle premiéra Igora Matoviče je to nejambicióznější program, jaký kdy Slovensko mělo

Názor Chmelára

Nyní se k věci vyjádřil také historik, politický a mediální analytik, vysokoškolský učitel a publicista Eduard Chmelár. Jak již bylo naznačeno, politik PPV považuje za přeceňovaný dokument. Z hlediska udržení vládního kabinetu je podle jeho slov mnohem důležitější koaliční smlouva.

„PVV tedy můžeme možná trochu nadneseně nazvat jejím „volebním programem“. A jak už volební programy většinou bývají, je v něm (v PVV, pozn. red.) hodně mobilizující vášně, povinných frází a demagogických slibů. Pojďme tedy některé mýty vyvrátit, protože předpokládám, že mě nečtete proto, abych vám zhodnotil tento dokument podle nějakých stranických zájmů,“ napsal na svém Facebooku.

Podotkl, že prezidentka Zuzana Čaputová, opozice i média se stěžovali, že nedostali znění PPV předem a že dokument „není zatím k dispozici ani veřejnosti, tudíž již nebude prostor pro širší odbornou a politickou diskusi navrhovaných opatřen“, jak řekla prezidentka

„Premiér Matovič se nad takovým požadavkem právem pozastavil. Opravdu není standardní a není k tomu ani žádný důvod, aby vládní kabinet něco takového dělal,“ uvedl Chmelár s tím, že je absurdní, aby tento dokument doplňovala opozice s často protichůdnými cíli.

Stejně tak je dle něj mimo jakékoli pravomoce hlavy státu, aby do tohoto procesu zasahovala prezidentka republiky. „Ona se může samozřejmě tvářit, že „zahájila konzultace s ministry některých důležitých resortů“, ale jak jsem již podotkl několikrát, Zuzana Čaputová těmito kroky pouze předstírá činnost,“ řekl s tím, že pokud jde o tohle, je námitka Igora Matoviče správná.

Nesouhlasí však s tím, že premiér nevidí problém v době, kdy vláda svůj strategický dokument přijala. Zdůrazňuje tak to, že se Matovičův kabinet na svém prvním zasedání zavázal, že programové prohlášení předloží do 13. dubna. Svůj závazek však premiér nedodržel a naplnil jej s týdenním zpožděním.

„Jelikož na to měl celé čtyři týdny, hektický není doba, za kterou to jeho expertní tým stihl, ale doba, kterou dostal parlament na projednání ve výborech a v plénu Národní rady Slovenské republiky – jeden den,“ napsala a dodal, že i když Igor Matovič tvrdí, že je to naprosto normální, tak prostě není.

V této souvislosti rovněž připomněl, jak na tom byly s představením PPV jiné dřívější vlády.

Chmelár o reakci Čaputové

Za nepatřičnou politik považuje i včerejší reakci Zuzany Čaputové, která na sociálních sítích sdílela následující prohlášení: „Blahopřeji vládě Igora Matoviča ke schválení programového prohlášení vlády. V takových složitých podmínkách ho zatím nepřipravovala žádná jiná vláda na Slovensku. Přeji si smysluplnou diskusi v parlamentu i podporu při jeho naplňování.“

„Paní prezidentka v souvislosti s programovým prohlášením Matovičova kabinetu uvedla, že si přeje „podporu při jeho naplňování“. Kdyby šlo o ojedinělé faux pas, tak paní prezidentce připomenu pouze to, aby si už konečně osvojila republikánské tradice a ztotožnila se se svou úlohou prezidentky republiky - není ani královna, ani absolutistická panovnice, a toto není vláda Jejího Veličenstva, aby vyslovovala přání podobného druhu,“ uvedl.

Dotyčný ale podotýká, že vláda včera neschválila programové prohlášení vlády, ale přijala jeho návrh. O schválení bude možné hovořit až po jeho přijetí parlamentem. Stejně tak si myslí, že blahopřát v takové chvíli vládě je asi taková „nadpráce“, jako jí blahopřát ke schválení návrhu zákona, který ještě neprošel Národní radou. Dle Chmelára však nešlo o jedinou „nadpráci“ hlavy státu ve prospěch nové vlády.

Dodal ale, že si nemyslí, že by šlo o přeřeknutí, protože už si delší dobu všímá, že Zuzana Čaputová je vůči této vládě nadprůměrně shovívavá a submisivní.

„Není to však jen nějaký individuální projev její náklonnosti. Je to promyšlená politická hra. Zuzana Čaputová ví, že když se bude ucházet o znovuzvolení v roce 2024, bude potřebovat podporu celé vládní koalice a že svůj osud s ní musí spojit právě tak, jako ho spojil Ivan Gašparovič se Směrem,“ vysvětluje.

Za podlézavé přitom považuje tvrzení, že v takových složitých podmínkách nepřipravovala programové prohlášení žádná jiná vláda na Slovensku. To totiž dle Chmelára není tak úplně pravda a připomněl košický vládní program před 75 lety. „Tehdejší političtí lídři dokázali v nesrovnatelně horších technických a personálních podmínkách vytvořit nejdůležitější programové prohlášení vlády v moderních dějinách Slovenska,“ dodal.

Zhodnocení PPV

V neposlední řadě se Chmelár vyjádřil k několika bodům tohoto programu. Na začátek uvedl, že všechny body, v nichž vláda říká, že něco „zváží“ nebo „otevře diskuzi“, jsou irelevantní fráze, na které můžete zapomenout. Dle dotyčného totiž politik takový slovník používá tehdy, když se od něj něco očekávalo, ale neví nebo nechce to splnit.

To, co by ale lidi mělo v tomto dokumentu zajímat, je dle šéfa strany Socialisté.sk téměř pionýrský slib, že se vláda během svého vládnutí zavazuje vždy mluvit pravdu a čestně jednat. Tento slib byl totiž dle něj už mnohokrát porušen a ještě mnohokrát bude.

„Jedna věc jsou podmínky, ve kterých pracuje a druhá věc, že ​​nemá žádný konkrétní plán modernizace Slovenska. Zapomeňte na pokrok v oblasti školství, o rozvoji vědy a techniky nemá tato vláda žádnou představu, závazky na řešení klimatické krize zmizely, chybí konkrétní kroky, jak řešit dlouhodobou chudobu a z podrobného zkoumání jednotlivých návrhů vyplývá, že to nejvíce zase odnesou obyčejní lidé,“ míní.

Dále podotkl, že PPV není programem ani rozvoje, ani záchrany, ale údržby toho, co ještě nějak funguje. Obává se ale toho, že tato vláda bude všechny své selhání svalovat na koronavirus.

V celém materiálu prý také chybí jasné a měřitelné závazky. Jedinou položkou, které se krize nijak nedotkne, je dle politiky armáda. Proč? „Neboť podle logiky této vlády prý „lidé pochopí“, když jim sáhnete na sociální jistoty, ale ve Washingtonu a Bruselu by nepochopili, kdybychom odmítli pokračovat ve zvyšování vojenských výdajů na 2 % HDP do konce funkčního období této vlády,“ vysvětlil.

Největším šokem pro Chmelára je ale oblast, která byla vlajkovou lodí Matovičovy opoziční politiky a kvůli které ho lidé volili – boj s korupcí.

„Přijetí „nové koncepce zákona o prokazování původu majetkuL slibovali dosud všechny vlády, je to absolutně prázdné klišé, povinná jízda bez konkrétních a hlavně účinných kroků,“ myslí si a dodává, co mu zde chybí.

Závěrem podotkl, že by mohl podrobně analyzovat desítky dalších bodů, i vyslovených nesmyslů jako je například posílání policejního prezidenta povinně na detektor lži nebo roznášení 2 milionů propagandistických vládních novin do schránek. Podstatná je však jedna věc. „Tohle na výraznější změnu Slovenska k lepšímu stačit nebude,“ uvádí s tím, že za všechno rozhodně nemůže pandemie.

„Pokud to chce Igor Matovič změnit, v první řadě bude muset změnit konfrontační tón na tón spolupráce. Protože pokud vytváří společenskou atmosféru, v níž všichni jeho kritici nejsou jeho učitelé, ale farizeové a on není služebník, ale mesiáš, tento boj nemůže vyhrát. V demokracii se musí pokora a velkorysost vyžadovat od mocných, ne od těch ovládaných,“ uzavřel věc.