Expanze 5G na Slovensku. Harabin: Chce se Matovič vědomě podílet na postupném zabíjení lidí?

Slovenský právník a předseda politické strany Vlast Štefan Harabin se ve svém blogu vyjádřil k tématu zavedení 5G sítí na Slovensku. Podle něj to vláda prosazuje bez jakéhokoliv posouzení rizika pro zdraví občanů, i když prý na nebezpečí této technologie upozorňují vědci.

Jako důkaz údajného rizika 5G Harabin uvádí výzvu 170 vědců, mezi nimiž jsou i čtyři ze Slovenska: Igor Belyaev a Michal Teplan ze Slovenské akademie věd a Ján Jakuš a Ladislav Janoušek z Martinské a Žilinské univerzity.

„Vysoce erudovaní odborníci nás naléhavě varují, že technologie 5G předpokládá mnohem vyšší elektromagnetickou zátěž a má prokazatelně škodlivé účinky na lidi a životní prostředí,“ píše.

Předseda strany Vlast tvrdí, že normy Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP), kterými se řídí i Slovensko, jsou zastaralé a důvodem jejich existence je střet zájmů členů rady komise „vzhledem k jejich vztahům s telekomunikačními nebo energetickými společnostmi“.

„Zastavit projekt 5G se nedávno podařilo slovinské vládě a slovenská vláda by si z ní měla vzít příklad,“ píše Harabin.

Slovenský politik uvádí, že proces zavedení sítí 5G v zemi pokračuje i během epidemie koronaviru. Zmiňuje totiž, že úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb „pod rouškou koronakrize“ v posledních březnových dnech spustil výběrové řízení na frekvence pro 5G.

„Na Slovensku je však o rizicích 5G ticho, a koronavirus-nekoronavirus, ať se i chod celého Slovenska zastaví, ale projekt 5G běží dál. Toto ignorování rizik 5G sítí vyvolává dojem, že drastická opatření proti koronaviru ničící ekonomiku státu a psychiku lidí jsou farizejské a že ve skutečnosti vládě vůbec nezáleží na zdraví lidí, ale na zájmech korporací a elit. Neboť v obou případech hraje podle not, které jí rozdali úředníci v Bruselu a spol.,“ dodává Harabin.

Podle Harabina se proces zavedení 5G musí pozastavit, dokud nebude posouzen dopad této technologie na zdraví lidí a životní prostředí. Jako jeden z argumentů proti sítím uvádí i epidemii koronaviru. Politik tvrdí, že nejvyšší úmrtnost na koronavirus je v lokalitách, kde spustili 5G sítě.

„A pokud vláda nevěří mně, v tomto směru laikovi, ať si vezme do poradního týmu nejlepší odborníky z této oblasti. Na Slovensku je máme a jejich jména jsem uvedl,“ uzavírá celou věc Harabin.

Konspirační teorie o nebezpečí 5G

Teorie spiknutí o nebezpečí technologie 5G pro zdraví se začaly objevovat na internetu již od roku 2016. Vyskytovaly se především na fórech a na YouTube. Později, v souvislosti s rozšířením koronaviru, byla instalace 5G věží spojena s nástupem choroby. Anonymní fóra, jako je například 4chan, vyzývala ke zničení vysílače. V souvislosti s tím bylo ve Velké Británii několik věží napadeno vandaly.

V roce 2014 Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že při používání mobilního telefonu nebylo zjištěno žádné poškození zdraví, ale společně s Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny zařadila do kategorie „možných karcinogenů“ veškeré vysokofrekvenční záření, které zahrnuje mobilní signál. Tato kategorie však zahrnuje také marinovanou zeleninu. Zároveň se například alkohol dostal do potenciálně nebezpečnější kategorie.

Vědci obecně považují frekvence 5G, stejně jako předchozí standardy, za bezpečné pro člověka. Co se týče koronaviru, ten se rozšířil i v mnoha zemích, kde síť 5G dosud neexistuje, například v Íránu.