Ochranné pomůcky a korupce. U bývalého šéfa státních rezerv Kičury od rána zasahuje NAKA

Jde zároveň o člověka blízkého předsedovi donedávna vládní strany Směr-SD Robertu Ficovi.

Domovní prohlídka se má odehrávat právě u exšéfa úřadu státních rezerv poté, co byly medializovány téměř žádné zásoby ochranných prostředků v jeho úřadě při březnovém začátku koronavirové krize.

O akci informuje i slovenská policie na sociální síti.

„Národní kriminální agentura v rámci akce REZERVY od rána provádí zajišťovací úkony v Žilinském a Banskobystrickém kraji v souvislosti s korupční trestnou činností z prostředí Správy státních hmotných rezerv SR,“ sdělila ve svém příspěvku policie s tím, že vzhledem k probíhajícímu vyšetřování bližší informace není možné poskytnout.

Prohlídka se má týkat podezření v souvislosti s machinacemi při veřejných zakázkách.

Kičura pochází z Kysuc, kde žil až do jmenování do této funkce v roce 2012. Jeho úřad byl zodpovědný za nákup různorodého materiálu v čase krize. V jeho případě šlo o milionové nákupy.

Věhlasné nákupy

Kičura se na veřejnosti „proslavil“ po letošním nákupu ochranných prostředků, kdy byly nakoupeny testovací soupravy, které po nějakém čase a jmenování nové vlády kritizoval i premiér Igor Matovič.

Právě jeho vláda Kičuru brzy z funkce odvolala. Ten ještě před tímto krokem vypověděl na NAKA, co sám na tiskové konferenci potvrdil. Šlo o souvislosti se smlouvami na Správě státních hmotných rezerv. V současnosti tento úřad vede Lucia Gocníková.

Kičura se netají tím, že je v blízkém okruhu přátel šéfa Směru Roberta Fica. Zná se s ním více než 20 let.

„Považuji ho za mého přítele a věřím, že i on mě. Vážím si ho za to, co v životě dokázal,“ vyjadřoval se na Ficovu adresu Kičura.

Později se také ukázalo, že Kičurův syn po nákupu rychlotestů podezřele levně koupil dva byty v centru hlavního města. Jejich cenu nevysvětlil a mluvil i o náhodě.

Kryštof Kajetán Kičura se stal vlastníkem dvou bytů 17. a 18. března 2020. Kupní smlouvu podepsal nejpozději 12. března.

Ohledně této záležitosti portál Sme poznamenává, že na listu vlastnictví není zapsáno žádné zástavní právo, což signalizuje, že Kičura mladší kupoval byty bez hypotečního úvěru. Ceny bytů se v lokalitě pohybují ve statisících eur.

Web aktuality.sk informoval, že policie prověřuje i transakci, při níž přišlo na účet Kičurova otce Rudolfa 200 tisíc eur. Došlo k tomu právě v době, kdy státy začínaly činit opatření proti koronaviru.