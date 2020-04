Šándor o detektorech lži: Mám špatný pocit, v takové atmosféře bych nechtěl být policistou na Slovensku

Šéf policie, vysocí představitelé policejních složek a policejní inspekce budou podrobeni screeningové prohlídce na detektoru lži. Podle programového prohlášení vlády bude muset být takový test proveden nejméně jednou ročně.

Generál Šándor uvádí, že každoroční testování vysoce postavených policistů na detektoru lži mu připadá jako „velmi přehnané a brutální vyjádření nedůvěry vůči slovenské policii“.

„To je šokující a varovné. Je to signál, že slovenská policie je prolezlá tím nejhorším. Mám špatný pocit, v takové atmosféře bych nechtěl být policistou na Slovensku,“ dodal.

Během rozhovoru také připomněl svou cestu do USA, kde se po revoluci seznámil s otázkou detektoru lži.

„Obdrželi jsme jasné doporučení, že pokud to nepovažujeme za nutné, měli bychom si to dvakrát rozmyslet. Nakonec jsme ho zařadili do služby,“ uvedl generál. Dodal také, že to ještě nemělo právní podporu, ale bylo možné ji použít pro bezpečnostní kontroly osob, které měly záznamy o aktivitách v objemech státní bezpečnosti, ale bez dalšího obsahu.

Co se týká používání detektoru lži, řekl, že apriori proti detektoru lži není, ale musí být použity ve skutečnosti tak, aby se nestaly jen nějakým nástrojem na pomoc těm, kteří ho používají.

Podle Šándora problémem je, že vláda chce, aby byl detektor použit k detekci korupce. Na detektoru je to však velmi obtížné. Analytik uvádí, že korupce se obvykle provádí mezi dvěma lidmi a je velmi skrytá. Kalibrace detektoru tak, aby impulsy testované osoby skutečně prokázaly, zda lže nebo ne, je velmi obtížná. „Musíte vytvořit poměrně dlouhý příběh, který bude testován vašimi odpověďmi. Lidé, kteří skládají příběh detektoru, musí být velmi zkušení. Jinak dosáhnete výsledku, který nemusí znamenat vůbec nic,“ komentuje. Test je podle jeho slov hodnocen s určitým závěrem specialistou, který jej také zřídil.