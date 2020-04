Boj s koronavirem a prohloubení spolupráce. Proběhlo telefonické jednání ministrů obrany Česka a Slovenska

Cíle a priority spolupráce

Uvádí se, že Jaroslav Naď představil svému českému kolegovi cíle a priority současného vedení slovenského resortu obrany.

„V současnosti je naší hlavní prioritou boj s nemocí covid-19, čehož je důkazem i permanentní plnění úkolů našich vojáků přímo v terénu. V této souvislosti také oceňuji vstřícnost a spolupráci České republiky při návratech slovenských občanů zpět na naše území," řekl Naď s tím, že slovenská strana je také připravena poskytovat pomoc českým občanům, a to při tranzitu přes slovenské území či při repatriaci.

Telefonické jednání obou ministrů se dotklo i dalších možností rozvoje spolupráce v politické a vojenské oblasti. Podle slovenského ministra obrany se česko-slovenská obranná spolupráce dlouhodobě udržuje na vysoké úrovni a přináší hmatatelné výsledky. Jako příklad uvedl společnou účast vojáků na vzdělávacích a výcvikových aktivitách či ochranu vzdušného prostoru obou zemí. Zdůraznil také, že jeho záměrem je pokračovat a dále prohlubovat česko-slovenské partnerství v této oblasti.

Během videohovoru s novým slovenským kolegou Jaroslavem Naďem jsme si vyměnili informace o zapojení vojáků do boje s koronavirem a bavili se o 🇨🇿🇸🇰 obranné spolupráci a vyzbrojovacích projektech. pic.twitter.com/caIiEH8yGO — Lubomír Metnar (@metnarl) April 21, 2020

Konference ministrů obrany NATO

Dříve o boji proti šíření covidu-19 jednali ministři obrany NATO. V rámci videokonference, která proběhla 15. dubna, se strany dohodly na koordinaci logistiky vzájemné pomoci, spolupráci s EU a pokročování operací v Afghánistánu a Pobaltí. Uvádělo se také, že bude připraven předběžný plán pro zvládání pandemií, který by měl alianci lépe připravit na možné opakování podobné situace v budoucnu.

Pandemie covidu-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie covidu-19.

Celkový počet nakažených ve světě se blíží 2,5 milionu, nákaze podlehlo přes 170 tisíc lidí, zotavilo se přes 654 tisíc.

V České republice bylo dodnes zaevidováno 6914 případů covid-19. Zotavilo se 1597 osob, zemřelo 196 nakažených. Situace na Slovensku je následující - 1199 případů, 258 zotavených a 14 obětí.