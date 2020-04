Nová doba slovenské obrany? Naď chce maximální transparentnost a slibuje zveřejnění všeho, co je možné

Nový ministr obrany Slovenska Jaroslav Naď na svém rezortu vyhlásil novou dobu. Obrana podle něj bude maximálně transparentní. „Všechno, co může být zveřejněno, zveřejněno bude,” uvedl na svém facebookovém profilu.

„Na rezort obrany jsem vstoupil s jasnými vizemi. Jednou z nich je maximální transparentnost při čemkoliv! Ať už jde o komunikaci s veřejností, veřejné zakázky nebo o spolupráci se spojenci a partnery,” sdělil Naď.

Po setkání se zástupci Nejvyššího kontrolního úřadu SR ministr uvedl, že jeho rezort bude transparentní i pro kontrolní organy. „Vše, co budou požadovat v rámci dohledu nad hospodařením s financemi nebo majetkem státu v resortu obrany, jim poskytneme. A dokonce rádi. Nová doba ...!” napsal.

Dříve ministr zkritizoval předchozí vedení slovenské obrany z toho, že nebylo transparentní v zakázkách. Jako příklad uvedl zastavený projekt víceúčelových taktických motorových vozidel 4x4 či projekt bojových obrněných vozidel 8x8, upozorňoval také na pokuty, které ministerstvo mělo uhradit Úřadu pro veřejné zakázky za odmítnutí poskytnout smlouvy na prostudování projektu stíhaček F-16.

Priority nového ministra

Přednedávnem Naď oznámil, že hodlá nastavit nová pravidla pro modernizaci slovenské armády. Podle něj změnám podlehnou projekty, které za netransparentní uznal Úřad pro veřejné zakázky. Podotkl, že za jednou z nejdůležitějších priorit považuje výměnu radarů. Dodal také, že ministerstvo zruší soutěž na víceúčelová taktická vozidla 4x4, bude dál diskutovat o projektu bojových obrněných vozidel 8x8 a později poskytne armádě houfnice Zuzana, za které již bylo zaplaceno, ale které podle jeho slov vojáci nežádali.

Po nástupu do své funkce ministr také avizoval přehodnocení splátek za americké stíhačky F-16, a to kvůli vyčlenění financí na boj se šířením covidu-19. Za potřebnou také označoval modernizaci vojenského letiště Sliač, předchozí vládu však kritizoval za to, že schválila 55 milionů eur na projekt, který podle něj ještě není zpracován.