„Matovič se stále více chová jako fašistický tyran.“ Blaha je naštván kvůli novým pravidlům pro seniory

Senioři na Slovensku kvůli pandemii koronaviru teď mohou do obchodu jen striktně ve dnech pondělí až pátek a od 9.00 do 11.00 hodin, v jiném čase mají zákaz nakupování. Poslanec Ľuboš Blaha na Facebooku napsal naštvaný příspěvek, ve kterém uvádí, že se teď senioři kvůli tomu mačkají ve frontách a vyzývá Igora Matoviče, aby vysvětlil nová opatření.

„Matovič se stále více chová jako fašistický tyran. Promiňte za tvrdá slova, ale je to tak,“ píše Blaha na své facebookové stránce. „Zakazovat seniorům návštěvy obchodů v odpoledních hodinách, ach, to je takové demokratické,“ dodává.

Blaha uvádí, že takové omezování seniorů je velmi neuctivé. „A co ještě seniorům přikáže? Kdy mohou obědvat? A kdy se mohou dívat na televizi? A kdy je zakázáno si kýchnout? Prosím vás, jak pomáhá seniorům, té nejrizikovější skupině, když ráno stojí ve frontě na potraviny a tlačí se ve frontách, vždyť je to nedůstojné, neuctivé a fašistické,“ napsal.

Poslanec též připomíná, že kromě covid-19 máme i mnoho dalších nemocí a že vláda by s tím měla počítat. „Nevím, jestli jste si všimli, ale objednat se u lékaře z preventivních či méně závažných důvodů je již delší dobu prakticky nemožné. Oční vám nevyšetří dítě, prarodičům nevyšetří srdce a tak dále. Poslouchám to ze všech stran. Prý pouze pokud je ohrožen život,“ poukazuje Blaha.

„Při vší úctě – pokud zanedbáme preventivní úkony ve zdravotnictví, nepodchytíme tolik nemocí a zhoršíme stav tolika lidem, že o pár měsíců zde můžeme mít tolik těžce nemocných a umírajících lidí, že se ani covid nechytá,“ dodal.

„Taková zdravotnická opatření by měla být přiměřená a ne likvidační. A vysvětlete mi, prosím, proč prodavačky mohou riskovat, že se nakazí koronavirem, ale lékaři nemohou při přísných hygienických podmínkách vyšetřovat pacienty? Vždyť to může mít katastrofální následky!

Zvláště v případě rizikových skupin, jako jsou senioři a děti, mi to přijde celé pomýlené a velmi nebezpečné. Stačí přiměřenost a zdravý rozum,“ podotkl Blaha.

„Senioři jsou šokovaní“

Slovenský portál Pravda dnes přisel se zprávou, že velké množství starších lidí píše a volá do redakce a stěžuje si, že se nemohou dostat do obchodu ve vhodném čase nebo nejsou spokojení s velkými frontami, které se nyní vytvářejí kvůli omezené době.

Čtenářka Pravdy z Trnavy upozornila na jinou zkušenost: o půl desáté před jejíma očima vyhodili z lékárny matku s dítětem, s tím, že v té době mohou nakupovat pouze senioři nad 65 let. Ji zase odmítli obsloužit v potravinách, protože přišla před devátou.

Nařízení hlavního hygienika Slovenska Jána Mikase, které začalo platit ve středu 22. dubna od 6. hodiny ráno, hlásí: „umožnit ve dnech pondělí až pátek v době od 9. do 11. hodiny vstup pouze osobám nad 65 let do provozů prodejen potravin a nápojů, drogerií, lékáren, prodejen novin a tiskovin, prodejen s krmivem pro zvířata... V jiném čase je osobám na 65 let zakázáno tyto provozy navštěvovat a těmto provozům osoby nad 65 let obsluhovat,“ dodává se.