Bratislava se topí ve ztrátách. Primátor volá o záchranu

„Apeluji na vládu, aby finančně pomohla Bratislavě, která to bude potřebovat,“ prohlásil primátor.

Vallo doplnil, že se město momentálně snaží jednat s vládou o podpoře Dopravního podniku Bratislava (DPB), jehož ztráty představují čtyři miliony eur měsíčně.

„Je to třetí největší zaměstnavatel v Bratislavě a zatím žádná ze státních podpor se na něj nevztahuje,“ zdůraznil politik.

Vallo opětovně požádal stát, aby městu poskytl přesné instrukce týkající se ochrany seniorů.

Abychom věděli, jak se máme zařídit při plnění konkrétních opatření. Potřebujeme okamžitou komunikaci na každé regionální úrovni se zdravotníky a hygieniky,“ vysvětlil primátor Vallo.

Co ještě chybí Bratislavě

Primátor zároveň upozornil na to, že hlavní město Slovenska nemá od 9. dubna mobilní testovací jednotku.

„Ležící pacienty v našich sedmi zařízeních jsme zajistili, odběry udělají naše zaučené zdravotní sestry a test nám vyhodnotí soukromá firma,“ řekl Vallo.

Primátor Bratislavy dodal, že je to nesystémové řešení a neřeší to mnoho jiných případů, např. problém ležících lidí v domácnostech.

„Žádáme proto, aby se vyčlenily sanitky s potřebným personálem a zabezpečením, a aby se tato činnost v Bratislavě a okolí znovu obnovila,“ uzavřel Vallo.

Pomoc chtějí největší ponikatelé

Na konci března jsme informovali o tom, že největší podnikatelé na Slovensku mají obavy z toho, že nezaměstnanost po skončení pandemie může rapidně narůst. Podle jejich slov není možné, aby si stát vzal ještě 50 procent odvodů, kdy firma nechá v této situaci zaměstnance doma. Prohlásil to Klub 500, tedy sdružení největších podnikatelů na Slovensku.

Stále chybí opatření, která se budou týkat největších zaměstnavatelů na Slovensku. Právě oni jsou totiž páteří slovenské ekonomiky, a když se oni dostanou na kolena, nezaměstnanost po skončení pandemie naroste raketovou rychlostí.

„Stát i v současnosti od všech podnikatelů, kteří zastavili, kteří nefungují, malých, středních, velkých, od každého jednoho zaměstnance, z jeho mzdy si bere více než 50 % ve formě daní a odvodů, což není fér,“ uvedl výkonný ředitel klubu 500 Tibor Gregor.

Klub 500, tedy sdružení největších zaměstnavatelů na Slovensku, požádal například zrušení zvláštního odvodu pro vybrané finanční instituce, aby měly k dispozici prostředky na řešení důsledků epidemie. Zatím se totiž stále hovoří pouze o pomoci malým a středním podnikům nebo o penězích z Bruselu.

„Brusel, a tedy i nová Evropská komise, velmi promptně reaguje a snaží se řešit situaci. Nebude to za několik hodin, ani dní, ale je na to třeba několik týdnů. V minulosti k tomu bylo třeba několik měsíců až let, než se takové procesy mohly změnit a zrealizovat,“ konstatoval odborník na eurofondy Ján Rudolf.

Poznamenávalo se, že největší zaměstnavatelé však stále nepociťují dostatečnou podporu. Selektivní podpora malých a středních podniků by podle nich vedla právě k jejich krachu.