Náčelník městské policie v Bratislavě Gajdoš měl v noci dopravní nehodu. V krvi mu naměřili zbytkový alkohol

Podle informací za nehodu mohl mikrospánek. Gajdoš sjel z cesty, ale nikomu se naštěstí nic nestalo. Dotyčný měl následně vedení města nabídnout svou rezignaci. K věci se pak vyjádřil primátor Matúš Vallo.

„Na jedné straně je to vážné pochybení. Rovněž je zde ale i jeho dosavadní bezchybný profesionální kredit, výborné výsledky jako náčelníka městské policie, včetně perfektní spolupráce a koordinace celé městské policie v současné složité situaci v době koronakrize. To všechno chci pořádně vyhodnotit, zvážit a na základě toho učiním rozhodnutí,“ uvedl Vallo.

Vyjádření samotného náčelníka MP

K celému incidentu se na svém facebookovém účtu vyjádřil i sám Marek Gajdoš. Ten na sociální síti sdílel příspěvek i video, kde se za vše omluvil a uvedl, že mnohé tímto činem zklamal.

„Chci se Vám hluboce omluvit. Zklamal jsem obyvatele našeho města, členy sboru Městské policie, vedení města a sebe samého,“ stálo v úvodu statusu.

Dále Gajdoš napsal, že je jako náčelník Městské policie zodpovědný nejen za dodržování zákona, ale také musí jít v první řadě příkladem.

„Včera ve večerních hodinách jsem v tom na plné čáře selhal. Kvůli mikrospánku jsem během řízení sjel z cesty a způsobil škodní událost. Důsledkem této nehody byly škody na mém vozidle a nikdo jiný nebyl účasten ani poškozen. Co je ale podstatné, po kontrole hlídkou policie mi byl naměřen zbytkový alkohol,“ pokračoval náčelník MP.

„V těžkých časech, kdy obyvatelé našeho města skládají velké oběti ve svých běžných životech, jsem nás všechny zklamal. Byla to hloupá chyba, za kterou jsem připraven nést plnou odpovědnost a vedení města jsem nabídl svou rezignaci,“ napsal závěrem a znovu se omluvil všem obyvatelům, svým kolegům i vedení města.

Dále ve svém příspěvku připomněl, že nápor na každého z nás je nyní obrovský, ať už v důsledku domácí izolace nebo mimořádného nasazení v první linii. Ale ani takové okolnosti prý neospravedlňují jeho selhání.

Když Gajdoš své vyjádření zveřejnil, lidé na jeho slova reagovali různě. Někteří jej například obdivovali za otevřenost i za to, že se dokázal omluvit. Dokonce psali, že chybu může udělat každý a že by dotyčnému ještě dali jednu šanci.

„Výborný posun. Mluvit o tom s lidmi. A vůbec omluvit se. Klobouk dolů. Myslím, že by se mohla zvážit druhá šance,“ myslí si jeden z komentujících.

Jiní si však nekompromisně stáli za tím, že alkohol za volat nepatří a že by za to Gajdoš měl nést následky. Do náčelníka se tak někteří pořádně pustili.

„Členy sboru Městské policie jste zklamal už o několik dní dříve. Zbytkový alkohol ve večerních hodinách? Zajímavé, většinou bývá ráno po probuzení. Takhle mi to připadá, že jste prostě před jízdou požil alkohol,“ stálo v jednom z komentářů.