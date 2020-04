Slovensko hlásí třináct nových případů koronaviru, připravuje se na uvolňování opatření

Slovensko má nyní 1 373 případů nákazy koronavirem. Během pátku nepřibyl ani jeden mrtvý a uzdravilo se 31 lidí.

Celkem bylo na Slovensku provedeno 66 089 testů na koronavirus, z toho 4 828 za minulý den, které odhalily 13 nakažených. Celkový počet infikovaných tudíž stoupl na 1 373 lidí. Celkový počet uzdravených dosáhl 386 lidí a počet obětí se nadále drží na 17 osobách.

Čtyři nakažení byli odhaleni v Trnavském kraji, po třech nově nakažených je v Banskobystrickém a Košickém kraji. V Bratislavském kraji byly odhaleny dva případy a v Žilinském kraji jeden. V ostatních krajích nebyl během včerejška zaznamenán ani jeden případ nákazy. Co se týče absolutních čísel, tak nad

Podle posledních informací vládního portálu www.korona.gov.sk bylo z nemocnic propuštěno 10 lidí a v zemi je nyní hospitalizováno 212 osob, z nichž 69 má potvrzený covid-19. Na jednotce intenzivní péče se nachází 7 pacientů a na plicní ventilaci tři osoby.

Uvolňování opatření

Dříve slovenské úřady rozhodly , že provozovny budou moci obsluhovat seniory i mimo vyhrazený čas v pracovní dny od 9.00 do 11.00 hodin. Jednalo se o reakci na podněty zejména ze strany pracujících seniorů. Úřad veřejného zdravotnictví Slovenské republiky je však důrazně vyzval, aby využívali vyhrazený nákupní čas vždy, kdy je to možné.

Kromě toho Slovensko zmírňuje pravidla pro nošení roušek. V přírodě a pro řidiče veřejné dopravy nebudou povinné. Od středy 22. dubna se otevřely obchody, jejichž prodejní plocha nemá více než 300 metrů čtverečních. V prodejnách oblečení je zakázáno zkoušení oděvů.

Uvolnění se týká i některých ubytovacích zařízení, a sice těch, které poskytují dlouhodobé ubytování. Otevřít mohou i prodejny automobilů, autoservisy, pneuservisy, prodejny náhradních dílů a odtahové služby.

Otevírají se i trhy. Prodejní místa však musejí být od sebe vzdálena nejméně dva metry a vstup musí být regulovaný. Své služby mohou opět poskytovat i někteří řemeslníci.

Dva týdny po první fázi by mohly být opět zprovozněna krátkodobá ubytovací zařízení. Otevřou se i kadeřnictví. Za určitých podmínek by se měly obnovit i bohoslužby a svatby.

Ve třetí fázi by se mohly otevřít prodejny a služby s plochou do 1000 metrů čtverečních. Restaurace by mohly mít otevřené terasy. Za určitých podmínek by lidé mohli opět navštěvovat muzea, knihovny, ale i masáže.

V poslední fázi by se měla otevřít kina a divadla. Otevřít by se měla i obchodní centra i školy. Život by se měl vrátit do normálních kolejí.