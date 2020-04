„Chci dát Směru-SD novou tvář.“ Pellegrini přiznal, že by rád kandidoval na post předsedy strany

Již dříve jsme psali o tom, že Pellegrini má poněkud vyšší legitimitu vést stranu Směr-SD než její současný předseda Robert Fico. Vychází to zejména z výsledků únorových voleb do Národní rady Slovenské republiky, kde již bývalý premiér Peter Pellegrini získal kolem 413 tisíc preferenčních hlasů voličů, čímž přibližně o 170 tisíc hlasů předstihl Roberta Fica.

Nyní však i sám Pellegrini přiznal, že by se rád ucházel o místo předsedy strany. Aby politické uskupení Směr-SD neztratilo na významu, potřebuje totiž podle něj podstatnou obnovu.

„Pokud si Směr-SD chce zachovat nutnou míru vlivu a respektu v této zemi a přijde na stůl otázka, kdo má stranu vést, tak já určitě budu patřit k těm, kteří se budou ucházet o to, že by chtěli vtisknout novou tvář straně Směr SD,“ prohlásil.

Dodal přitom, že i kdyby k diskuzi o možné výměně předsedy nedošlo, bude v každém případě s dalšími straníky zvažovat jiný způsob, jakým by šlo zajistit občanům novou a modernější sociální politiku. Ostatně trvá na tom, že by měl být v rámci strany přehodnocen její dosavadní směr, což ale podle něj nevyhnutelně vyžaduje určitý generační posun.

„Jsem přesvědčen, že musí dojít k výrazné generační výměně, musí dojít i k postupnému vypořádání se s minulostí, což je běžné. Demokratická strana našeho typu musí být schopna projít výraznými personálními změnami a musí být schopna přežít i výměnu předsedy,“ zdůrazňuje Pellegrini.

I když výsledek voleb do Národní rady SR považuje v podstatě za dobrý, je zároveň přesvědčen, že příště by se jej už nepodařilo udržet. „Pokud by přišly i předčasné nebo řádné volby, a šli bychom do nich v takové kondici, v jaké jsme dnes, tak jsem přesvědčen, že výsledek bude podstatně horší, pokud nedojde k zásadním změnám v naší straně,“ podotkl.

Upozorňuje, že přehodnocení výsledků uplynulých voleb a případné volby předsedy Směru-SD se tak uskuteční až v prosinci, kdy se obvykle koná pravidelný sněm strany. Věří však, že při postupném uvolňování opatření a zlepšení situace v souvislosti s pandemií nového koronaviru, by se členové strany mohli sejít na pracovním sněmu už po létě. Výsledek voleb podle něj musí důkladně probrat a vnímat jej jako memento.

Pellegrini se mimo jiné domnívá, že v případě oznámení své kandidatury bude mít dostatečnou podporu.

„Kuloární rozhovory potvrzují, že i v rámci strany je velká část lidí, kteří chápou nebo cítí, a nejen v Bratislavě, ale i v regionech, že Směr-SD nemůže nyní zaostat a bude se tím muset velmi vážně zabývat,“ přiblížil.

Budoucnost strany Směr-SD

Při vysvětlování své vize budoucnosti strany Pellegrini uvedl, že v rámci svého sociálně-demokratického zaměření by se strana měla více zabývat problémy slabých, nemocných a sociálně odkázaných.

Prioritou by také měla být ochrana zájmů a práv zaměstnanců, což zároveň klade požadavek pro zabezpečení fungující ekonomiky a zdravých veřejných financí.

Pellegrini závěrem ještě dodal, že Směr-SD se musí zbavit nálepky „strany, která jako by byla odpovědná za všechny špatné věci, že podporovala krádeže, korupci apod.“.