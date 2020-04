Koronavirus aktuálně ze Slovenska: V zemi přibylo jen šest pozitivních případů. Celkem Slováci hlásí 1379 nakažených

Uvádí se, že dosud bylo provedeno celkem 70 928 testů a aktuální počet pozitivně testovaných lidí činí 1 379. Počet lidí, kteří na Slovensku zemřeli na koronavirus, bylo zatím zaznamenáno osmnáct. Celkový počet hospitalizovaných osob je 181, přičemž počet hospitalizací s potvrzenou chorobou covid-19 je 64.

Co se týče vyléčených pacientů, nově jich přibylo osm, a tak celkové číslo činí 394.

Pokud jde o, dva nemocní byli zaznamenáni v Bankobystrickém kraji, dva lidé v Trnavském kraji a dvě osoby v Žilinském kraji.

Stále platí, že nejvíce nakažených eviduje Bratislavský kraj (347). Za ním následují Košický kraj (231), Žilinský kraj (178), Prešovský kraj (168), Trenčanský kraj (153), Trnavský kraj (115), Nitranský kraj (95) a Bankobystrický kraj (92).

Připomeňme, že první případ nákazy na Slovensku úřady zaznamenaly dne 6. března u dvaapadesátiletého muže z Bratislavy. Muž nebyl nikde v zahraničí a zřejmě se nakazil od svého syna, který se vrátil z Benátek, ale neměl žádné symptomy.

Uvolňování opatření

Již dříve slovenské úřady rozhodly, že provozovny budou moci obsluhovat seniory i mimo vyhrazený čas v pracovní dny od 9.00 do 11.00 hodin. Jednalo se o reakci na podněty zejména ze strany pracujících seniorů. Úřad veřejného zdravotnictví Slovenské republiky je však důrazně vyzval, aby využívali vyhrazený nákupní čas vždy, kdy je to možné.

Kromě toho Slovensko zmírňuje pravidla pro nošení roušek. V přírodě a pro řidiče veřejné dopravy nebudou povinné. Od středy 22. dubna se otevřely obchody, jejichž prodejní plocha nemá více než 300 metrů čtverečních. V prodejnách oblečení je zakázáno zkoušení oděvů.

se týká i některých ubytovacích zařízení, a sice těch, které poskytují dlouhodobé ubytování. Otevřít mohou i prodejny automobilů, autoservisy, pneuservisy, prodejny náhradních dílů a odtahové služby.

Otevírají se také trhy. Prodejní místa však musejí být od sebe vzdálena nejméně dva metry a vstup musí být regulovaný. Své služby mohou opět poskytovat i někteří řemeslníci.

Dva týdny po první fázi by mohly být opět zprovozněna krátkodobá ubytovací zařízení. Otevřou se i kadeřnictví. Za určitých podmínek by se měly obnovit i bohoslužby a svatby.

Ve třetí fázi by se mohly otevřít prodejny a služby s plochou do 1000 metrů čtverečních. Restaurace by mohly mít otevřené terasy. Za určitých podmínek by lidé mohli opět navštěvovat muzea, knihovny, ale i masáže.

V poslední fázi by se měla otevřít kina a divadla. Otevřít by se měla i obchodní centra i školy. Život by se měl vrátit do normálních kolejí.